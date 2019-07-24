樂桃併香草變10航線往返台灣 分析最新旅遊方式「0泊快閃」最夯

2019-07-24 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



香草航空即將邁入歷史，今年底整合進樂桃航空，距離香草航空最後飛行僅剩100天，對此，樂桃、香草共同推出「Count Down 100感恩回饋祭」，第二波回饋活動自即日起開跑，將抽出39名幸運兒，可獲贈非賣品帆布袋。另整合後，台灣飛日本往返航線從7條增加至10條，提供旅客往返台日。

香草與樂桃整合，推出「Count Down 100感恩回饋祭」活動，第二波活動從即日起到10月26日間開跑，參加粉絲團活動就可抽樂桃、香草航空非賣品「原創斜背帆布袋」，有39位幸運兒可獲得。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，自2012年開啟台北到大阪航線後，幾乎每年增加航線，至今已有7條自台灣出發航線，而搭乘旅客數也較7年前增加20倍。隨著香草航線轉移後，將再增加台北到東京成田、高雄到東京成田以及台北到福岡等3條航線，總計有10條航線，一天班次多達17航班，提供旅客往返台灣及日本。

同時，樂桃航空執行董事經營企劃室長分享過去7年搭乘樂桃航空的旅客情況，他指出，搭乘樂桃航空的男女比各一半，但女性偏高，以20歲到30歲年輕族群最多，而且日本籍比例少，非日籍占7成，旅客搭乘主要目的是觀光旅遊、造訪親友、參加日本活動等，95%以上透過官網購票。