打敗低薪!29歲李亭瑢小額創業成功 富邦新興智能貸助力

2019-07-24 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



29歲低薪的你，正在做些什麼？29歲的李亭瑢，為了擺脫低薪，選擇與好友們創業健身房，憑靠著貸款開啟創業進行式。

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