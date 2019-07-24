動動手指就搞定！小7 ibon App推「冷氣機、洗衣機清洗」預約服務

2019-07-24 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在炎熱的夏季，冷氣機、洗衣機是使用頻率極高的家電，更需要定期清理保養、維持最佳狀態。PRO360達人網與7－ELEVEN的ibon App再度攜手合作，即日起推出冷氣機清洗、洗衣機清洗等兩大預約服務，隨時都能使用ibon App預約。

7－ELEVEN的ibon便利生活站（含ibon App）每年有超過上億人次使用，使用人數逐年攀升；PRO360達人網自去年9月起與ibon App合作，共同推出創業小幫手的商業服務功能，項目包含平面設計、編輯翻譯、數位行銷、專業攝影等，至今已累計超過15萬瀏覽人次。

本次新升級導入冷氣機清洗、洗衣機清洗等兩大生活類服務，可在2分鐘內完成服務預約及付費動作，價格透明也是這項功能的優點之一，消費者可透過ibon App管理訂單、隨時更改預約時間、查看交易歷史等，是新一代的生活服務體驗。