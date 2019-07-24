父親節全家同樂！電鬍刀新品超值購 再送空氣清淨機

2019-07-24 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



趁著父親節檔期，不只買個禮物讓爸爸開心，全家人也都可以趁此時入手新家電，同享優惠！除了型男必備刮鬍刀，還有電動牙刷、空氣清淨機、按摩椅，讓家人都一起感受過節氣氛。

今年飛利浦除了推出超誠意全機種有感降價優惠，父親節檔期期間凡購買電鬍刀，不限型號滿3,000元皆可折抵200元（可累計）之外，還推出具有飛利浦F4美譽的四大淨級組合，凡購買「天王款」電動刮鬍刀，就送「天后級」明星家電，包括舒眠抗敏空氣清淨機、鑽石級音波震動牙刷等，連全新上市主打「親肌三模式」的飛利浦智能電鬍刀S7910也都包含在組合內，由裡到外打理各種健康需求。

BRAUN德國百靈也趁父親節檔期推出全新BRAUN S9、S8德製系列電鬍刀，搭載全新32位元智能晶片結合智能感應馬達、每秒13次持續偵測鬍鬚密度，自動調整動力讓刮鬍效率提升3倍。並同步記錄每次刮鬍時間、次數、間隔頻率，依照個人使用習慣及鬍鬚生長狀態主動提醒清潔及更換刀頭刀網組時機，打造智慧貼心的個人管家；不只續航力增加20%，外型也升級第二代LED全新儀表板、全新啞光防指紋塗層。

除了新品，今年德國百靈還推出多款買電鬍刀送健康家電的熱門限定優惠組合，包括買最新諧震音波電鬍刀9290cc登錄送BRAUN空氣清淨機；買智美音波電鬍刀8385cc父親節限量限定價17,888元，再送Oral-B G9000智慧追蹤電動牙刷；還有買音波電鬍刀7880cc父親節限量限定價10,888元，加1元登錄送OMRON 血壓計HEM-7130與體脂計HBF-212的超值優惠。另外，即日起至8月31日，凡購買BRAUN指定系列電鬍刀並上網登錄，還有機會和爸爸一起到德國紐柏林F1賽道體驗飆速快感（市價25萬，兩人同行）。