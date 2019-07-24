親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

父親節全家同樂！電鬍刀新品超值購 再送空氣清淨機

2019-07-24 16:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

趁著父親節檔期，不只買個禮物讓爸爸開心，全家人也都可以趁此時入手新家電，同享優惠！除了型男必備刮鬍刀，還有電動牙刷、空氣清淨機、按摩椅，讓家人都一起感受過節氣氛。

今年飛利浦除了推出超誠意全機種有感降價優惠，父親節檔期期間凡購買電鬍刀，不限型號滿3,000元皆可折抵200元（可累計）之外，還推出具有飛利浦F4美譽的四大淨級組合，凡購買「天王款」電動刮鬍刀，就送「天后級」明星家電，包括舒眠抗敏空氣清淨機、鑽石級音波震動牙刷等，連全新上市主打「親肌三模式」的飛利浦智能電鬍刀S7910也都包含在組合內，由裡到外打理各種健康需求。

BRAUN德國百靈也趁父親節檔期推出全新BRAUN S9、S8德製系列電鬍刀，搭載全新32位元智能晶片結合智能感應馬達、每秒13次持續偵測鬍鬚密度，自動調整動力讓刮鬍效率提升3倍。並同步記錄每次刮鬍時間、次數、間隔頻率，依照個人使用習慣及鬍鬚生長狀態主動提醒清潔及更換刀頭刀網組時機，打造智慧貼心的個人管家；不只續航力增加20%，外型也升級第二代LED全新儀表板、全新啞光防指紋塗層。

除了新品，今年德國百靈還推出多款買電鬍刀送健康家電的熱門限定優惠組合，包括買最新諧震音波電鬍刀9290cc登錄送BRAUN空氣清淨機；買智美音波電鬍刀8385cc父親節限量限定價17,888元，再送Oral-B G9000智慧追蹤電動牙刷；還有買音波電鬍刀7880cc父親節限量限定價10,888元，加1元登錄送OMRON 血壓計HEM-7130與體脂計HBF-212的超值優惠。另外，即日起至8月31日，凡購買BRAUN指定系列電鬍刀並上網登錄，還有機會和爸爸一起到德國紐柏林F1賽道體驗飆速快感（市價25萬，兩人同行）。

想要隨時幫辛苦的老爸按摩一下，OSIM也趁父親節幫你打點好一切，只要月付190元起，就能把隨時可以捶打按摩頸、背、腰、腿等部位的「迷你按摩棒」；可雙向揉捏按摩還可加熱的「3D巧摩枕」；按摩椅等級的背墊「OSIM背樂樂」；或是可變出8種不同使用模式，平常不用的時候當沙發也超棒的「8變小天后」，也只要月付1,999元，30期0利率就能讓全家人一起隨時享受紓壓生活。

飛利浦智能淨級組合，買君爵系列電鬍刀S7910新品，送鑽石靚白音波震動牙刷HX9...
飛利浦智能淨級組合，買君爵系列電鬍刀S7910新品，送鑽石靚白音波震動牙刷HX9312，限定價8,888元。圖／飛利浦提供
分享
飛利浦旗艦淨級組合，買尊榮系列電鬍刀S9751，送舒眠抗敏空氣清淨機AC1213...
飛利浦旗艦淨級組合，買尊榮系列電鬍刀S9751，送舒眠抗敏空氣清淨機AC1213，再加贈濾網2片，限定價22,888元。圖／飛利浦提供
分享
OSIM迷你按摩棒，特價2,280元，月付190元享12期0利率。圖／OSIM提...
OSIM迷你按摩棒，特價2,280元，月付190元享12期0利率。圖／OSIM提供
分享
德國百靈S9系列首創音波科技，刮得更乾淨、快速、舒適。圖／恆隆行提供
德國百靈S9系列首創音波科技，刮得更乾淨、快速、舒適。圖／恆隆行提供
分享
OSIM 8變小天后，特價59,800元，月付1,999元享30期0利率。圖／O...
OSIM 8變小天后，特價59,800元，月付1,999元享30期0利率。圖／OSIM提供
分享
父親節替型男爸爸添購新款電鬍刀，隨時帥氣登場。圖／恆隆行提供
父親節替型男爸爸添購新款電鬍刀，隨時帥氣登場。圖／恆隆行提供
分享

父親節按摩德國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

拿現金上好市多買143萬金條 他高調PO照遭起底

2019-07-24 16:42

50元整坨芋泥冰太浮誇！府城「黃火木」IG推芋頭控必吃

2019-07-24 17:14

別讓老爸變節日邊緣人 百貨父親節優惠精選

2019-07-24 17:03

打敗低薪!29歲李亭瑢小額創業成功 富邦新興智能貸助力

2019-07-24 16:57

樂桃併香草變10航線往返台灣 分析最新旅遊方式「0泊快閃」最夯

2019-07-24 16:57

動動手指就搞定！小7 ibon App推「冷氣機、洗衣機清洗」預約服務

2019-07-24 16:50

黑眼圈太重怎麼辦？植村秀13色遮瑕筆「男女都可用」

2019-07-24 16:34

台南晶英酒店、台南老爺行旅結綠 合推「閃光彈」甜點

2019-07-24 16:24

胡兵拍崑崙新廣告 告白「想陪伴重要的人」會是誰

2019-07-24 15:53

天梭Seastar 1000黑色勢力崛起 詢問度最高潛水表開賣！

2019-07-24 15:45

百達翡麗2019新表登台 8月起全台巡展

2019-07-24 15:09

9大日系開架品牌特賣SOGO登場 卸妝蜜只要79元再把洗髮、防曬一次補齊

2019-07-24 14:35

台商回流 助攻中秋節客製化禮盒

2019-07-24 14:22

芋頭控吃起來！ 「阿聰師大甲芋仔冰」、「徐記老大房芋頭酥」這家超商就能預購

2019-07-24 14:16

體驗真人夾娃娃機 住酒店變有趣

2019-07-24 14:00

搶優惠手腳要快 廉航省錢購3密技

2019-07-24 13:52

「會發光的珍珠奶茶」登陸日本！ 台灣店本周五買一送一

2019-07-24 13:19

「感謝大家懂我的美好」 Selina自嘲身材不是時尚掛

2019-07-24 12:42

中秋送「餅」 法式、日式禮盒體面又能拉長保質期

2019-07-24 12:27

秋節送禮商機旺 香港皇玥餅藝首登台搶大單

2019-07-24 12:17

Chaumet以頂級珠寶重現魔幻時刻 美到娜塔莉波曼、宋慧喬都要搶戴

2019-07-24 11:57

108資訊月全國海報徵選 倒數最後一週！

2019-07-24 11:38

何必執著花海！ 李家維：原生種讓城市有氣質

2019-07-24 11:35

盤點10款父親節造型蛋糕 阿爸的收音機、圍棋、跑車都登場

2019-07-24 11:03

Hebe田馥甄邀你共度情人節 網友「想一起戴情侶對表！」

2019-07-24 09:32

被李奧、小布雙帥夾擊 瑪格羅比穿「薄透洋裝」搶鏡

2019-07-24 09:01

現賺200元！黃亞細肉骨茶「買1送1」　活動只剩2天

2019-07-23 23:48

貝多芬傳人、小提琴怪傑攜手 新舞臺藝術節大咖雲集

2019-07-23 21:23

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

法國甜點金童Cédric Grolet來台快閃 擬真水果甜點2.0版限量3500顆

2019-07-23 20:19

迴轉壽司「有整顆法國生蠔」！海壽司夏季新菜 還有「滿10盤送1盤」

2019-07-23 19:50

影／好想收藏！米的101種時尚 創造白米新商機

2019-07-23 18:15

朗格25週年表展 2019新品登台

2019-07-23 18:08

威爾史密斯的奇幻漂浮 時尚大片初體驗獻給MONCLER

2019-07-23 17:54

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

周董又曬奶茶照 上面一層烤布蕾還加料超誘人

2019-07-23 15:37

電鬍刀搶搭父親節檔期 滿額好禮送不完

2019-07-23 15:05

音樂劇《獅子王》 將非洲草原搬進台北小巨蛋

2019-07-23 14:55

賞櫻郵輪奢華新高度 晶華冠軍牛肉麵登船現煮

2019-07-23 14:39
看更多

熱門文章

私下挑戰讓男患者勃起 護理師公會震怒！

2019-07-23 18:58

離譜！八德某診所施打過期點滴 院內36項藥品也過期

2019-07-24 10:30

影／郵局系統大異常 全台ATM、儲匯一度無法作業

2019-07-24 09:47

第6號颱風「百合」24小時內將生成 周末影響日本

2019-07-24 10:13

社區大樓擋喜憨兒進駐 違法管不動？

2019-07-24 00:18

「獅子王」真實版看完童年崩壞 只有這個哭點是真的

2019-07-24 09:00

河馬樂樂入新厝 竹市動物園8月搶先遊

2019-07-24 12:44

高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天

2019-07-24 14:58

高鐵半價優惠 高鐵：符合資格者今午後會收到通知

2019-07-24 09:06

他計算不生小孩現賺「500萬」 網傻眼：不要把小孩當財產

2019-07-24 13:00

中華郵政全台大當機 緊急搶修中

2019-07-24 09:52

「會發光的珍珠奶茶」登陸日本！ 台灣店本周五買一送一

2019-07-24 13:19

每日星座運勢／巨蟹花錢三思而後行 化解誤會之日

2019-07-24 00:00

哭笑不得！設計業起薪低 他花十年月收從22K暴增到120K

2019-07-24 14:21

社會包容 仍限「只要不在我家後院」

2019-07-24 00:18

國營事業「油糖水電」將招考1,219人 起薪近40K

2019-07-24 10:26

大丹狗「馬魂附身」 影片引數萬網友瘋傳

2019-07-23 20:19

龜山島龜首再傳崩塌 風管處：正常現象

2019-07-23 20:36

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

全台郵局提款機大當機！ 基隆郵局貼公告民眾領嘸錢

2019-07-24 10:10

拿現金上好市多買143萬金條 他高調PO照遭起底

2019-07-24 16:42

社區大厦拒社福／社會局不開罰太消極？ 專家：這是對的

2019-07-24 12:28

AS集團女鞋四大品牌全面每雙3折！忠孝SOGO再祭每日一物500元

2019-07-23 17:56

被李奧、小布雙帥夾擊 瑪格羅比穿「薄透洋裝」搶鏡

2019-07-24 09:01

社區大厦拒社福╱奧斯町拒喜憨兒 社會局：管委會觸法

2019-07-24 00:06

婦產科名醫憶綺綺逝世周年 維基百科留倩影

2019-07-24 11:58

勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49

電子煙較無害？ 專家：都是誤導

2019-07-23 23:23

【生活的風景】默子／破布子正對時

2019-07-24 06:00

現賺200元！黃亞細肉骨茶「買1送1」　活動只剩2天

2019-07-23 23:48

六旬老農烈日下務農喝水少 腰痛就醫照出232顆腎結石

2019-07-24 08:53

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

50年菸癮一天最多抽7包 戒菸後患急性心肌梗塞

2019-07-24 11:02

越吵卻越甜蜜的3種星座配對 獅子與牡羊遇到會乾柴烈火

2019-07-23 22:06

社區大厦拒社福╱公寓大厦管理條例不能無限上綱

2019-07-24 01:06

台灣原生種植物被公共工程判死刑？景觀界籲放寬

2019-07-24 11:02

Hebe田馥甄邀你共度情人節 網友「想一起戴情侶對表！」

2019-07-24 09:32

下半年哪裡自籌型藝術節好玩？ 一張圖告訴你

2019-07-24 08:03

影╱嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top