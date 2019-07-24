天梭Seastar 1000黑色勢力崛起 詢問度最高潛水表開賣！

2019-07-24 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



夏天到來，又是潛水表熱賣的季節，去年天梭表（TISSOT）推出了品牌史上CP值最高的潛水表，Seastar 1000系列，深受市場喜愛。然而，天梭今年在同樣的規格下，再打造黑色風格的全新表款，還沒開賣就詢問度超高，有望又帶起另一波的搶購潮。

天梭表品牌方提到，其實去年熱銷的Seastar 1000系列自動上鍊腕表，迄今還有許多人想入手，在台灣的銷售業績開出長紅，且是全球一枝獨秀，足見其對消費者的魅力。瑞士總部，也特別呼應今年的流行趨勢，開發出全黑版本的設計，從表圈、表殼、表盤和表帶都為同一色系，但因為材質的不同，凸顯出質感變化。其次，全新的Seastar 1000系列自動上鍊腕表，同樣搭載了Powermatic 80自動機芯，因此具有80小時動力儲存，並搭配了黑色陶瓷表圈。高規格的配置，但價格不到3萬元，被表迷稱為「CP值最高的潛水表」，而且黑色十分百搭，讓人期待不已。