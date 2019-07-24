親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

邱國正治軍嚴厲著稱 奉命「整頓」國安局？

百達翡麗2019新表登台 8月起全台巡展

2019-07-24 15:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

百達翡麗（PATEK PHILIPPE）是鐘表界的指標品牌，今年三月甫於瑞士巴塞爾珠寶鐘表展發表的年度新品，將於8月1日起於全台指定經銷商巡迴展出。今年新作包括10款男表與8款女表，並不算多，主要是延續近年來減少型號的整體策略，以提升每個表款產量、增加到貨數量。而從所發表的新款式中也不難看出品牌在保有自身風格之餘，外觀細節改款設計也都愈來愈年輕，反應了頂級鐘表市場的客層正在變化。

全新機芯

2019年新品中有兩枚搭載全新機芯的腕表。編號5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，採用百達翡麗獨家雙時區顯示及24小時經典音簧響鬧功能，是百達翡麗首個防水的鳴表。功能實用且便利的綜合機芯中有4項新技術已申請專利，外觀上則延續編號5524的Calatrava飛行員風格設計美學，顯得年輕有個性。編號5520P與薈萃20項複雜功能的編號6300G-010 Calatrava大師報時腕表藍面白金款、搭配螺旋藤蔓圖案琺瑯表盤的編號5078自動上鍊三問表等三件新品，都是屬於需要下訂才能親炙本尊的高機複雜功能表款。

而經典的圓形Calatrava表殼80多年來首次以不鏽鋼材質製作的編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，也搭載了全新機芯26-330：以經典的324自動上鍊機芯為基礎，修改自動盤形狀以提高上鍊效率，多了原本沒有的停秒功能，並在第三齒輪的22個牙齒間都設計小彈簧，讓5個同心轉動的指針中，走動頻率最高的大秒針能穩定不抖動，在腕表走時基本功上精益求精。不過編號5212A引起最大話題的則是乳白色表盤上手寫風格的字體，彷彿回到在紙上親手寫日記的舊日時光，文青感很受年輕世代好評。

經典新風貌

熱衷高階機芯的藏家，最喜愛的必是換上全新復古表殼的編號5172G-001經典計時碼表。新的外觀細節包括階梯式三層表耳、復古風車床雕刻圓形按把、內表圈測速儀、尺寸上則從舊款5170的39.4毫米放大至41毫米，更符合當代人配戴大表的偏好，相當帥氣。透明表底蓋依舊可見經典的導柱輪、橫向離合器等機芯細節。表盤上有琺琅彩繪世界地圖的世界時間腕表，自2008年推出以來一直深受歡迎。全新編號5231J-001腕表，採用全新38.5毫米Calatrava表殼，搭配掐絲琺瑯表面地圖以大西洋為中心。

另外許多經典款式推出新材質配色，包括：編號5235/50R-001年曆三針一線腕表，採玫瑰金搭配炭灰色漸變黑檀木色雙色調表面，編號5905R-001年曆計時碼表的玫瑰金新款，則搭配咖啡色放射狀表面。Aquanaut海底探險家Jumbo尺寸繼藍色之後推出卡其綠款5168G-010，而編號5726/1A-014的年曆及月相顯示Nautilus金鷹不鏽鋼腕表則有藍面新選擇。

女表放大更年輕

今年女表最大的變化是Nautilus金鷹系列。表圈鑲鑽的自動上鍊不鏽鋼女表，推出表徑為35.2毫米的編號7118系列，備有藍、白、灰黑漸層等全新表面色彩選擇，較以往33.6毫米的7018在尺寸上更符合當代人習慣。而已經有35.2毫米的自動上鍊玫瑰金金鷹，則推出無鑲鑽的銀調乳白色表面及黃金乳白色表面兩種新選擇。

高級珠寶表則迎來全新的Diamond Ribbon，白K金鑲鑽搭配藍色阿拉伯數字時標的編號4978/400G-001，比之前33.3毫米玫瑰金的4968更放大來到36.5毫米，表面按鑽石由小到大仔細鑲嵌為螺旋圖案依舊是顯眼的標誌。Calatrava編號4899/901G-001配有雕飾羽毛圖案的珍珠母貝面表盤和寶石鑲嵌的海浪圖案，推出全新藍白配色。去年登場的新款Twenty~4 Automatic自動腕表，則有雪花鑲嵌的新款7300/1450R-001 。

2019 百達翡麗新款發表巡迴展期

8 月 1 日（四）起至8月4 日（日）

金生儀鐘表忠孝專館 台北市忠孝東路四段231號之1 （02）2711-2871

8 月 08 日（四）起至8月11 日（日）

高登鐘表101專賣店 台北市市府路45號2樓（02）8101-8201

8 月 13 日（二）起至8月16 日（五）

台南中國鐘表 台南市中西區中正路159號 （06）223-3057

8 月 20 日（二）起至8月23 日（五）

時美齋鐘表 台中市西區美村路一段151號 （04）2310-8981

百達翡麗Calatrava編號4899/901G-001高級珠寶腕表，310萬5...
百達翡麗Calatrava編號4899/901G-001高級珠寶腕表，310萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5172G計時碼表換上新款表殼，224萬2,000元。圖／百達翡麗提...
百達翡麗編號5172G計時碼表換上新款表殼，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118的自動上鍊女表不鏽鋼款，103萬5,000元。圖／百達翡麗提...
百達翡麗編號7118的自動上鍊女表不鏽鋼款，103萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕表，157萬,7000元...
百達翡麗編號5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕表，157萬,7000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118的自動上鍊女表不鏽鋼款搭配可微調的摺疊表扣，103萬5,00...
百達翡麗編號7118的自動上鍊女表不鏽鋼款搭配可微調的摺疊表扣，103萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118自動上鍊玫瑰金女表新推出無鑽表圈款，144萬9,000元。圖...
百達翡麗編號7118自動上鍊玫瑰金女表新推出無鑽表圈款，144萬9,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Diamond Ribbon編號4978/400G-001高級珠寶腕表，...
百達翡麗Diamond Ribbon編號4978/400G-001高級珠寶腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，690萬元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，690萬元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗2019新表將於8月13日起巡展至台南中國鐘表。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2019新表將於8月13日起巡展至台南中國鐘表。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，690萬元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，690萬元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗2019新表將於8月8日起巡展至高登鐘表101專賣店。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2019新表將於8月8日起巡展至高登鐘表101專賣店。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕表，157萬,7000元...
百達翡麗編號5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕表，157萬,7000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5231J-001世界時區腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提...
百達翡麗編號5231J-001世界時區腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Diamond Ribbon編號4978/400G-001高級珠寶腕表，...
百達翡麗Diamond Ribbon編號4978/400G-001高級珠寶腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，101萬8,000元。圖／百達翡麗...
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，101萬8,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗2019新表將於8月1日起於金生儀鐘表忠孝專館展開巡迴展。圖／百達翡麗提...
百達翡麗2019新表將於8月1日起於金生儀鐘表忠孝專館展開巡迴展。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，101萬8,000元。圖／百達翡麗...
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，101萬8,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5231J-001世界時區腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提...
百達翡麗編號5231J-001世界時區腕表，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Calatrava編號4899/901G-001高級珠寶腕表，310萬5...
百達翡麗Calatrava編號4899/901G-001高級珠寶腕表，310萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5172G計時碼表換上新款表殼，224萬2,000元。圖／百達翡麗提...
百達翡麗編號5172G計時碼表換上新款表殼，224萬2,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5172G計時碼表經典機芯深受藏家喜愛。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5172G計時碼表經典機芯深受藏家喜愛。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，表盤手寫風格字體洋溢書卷氣息。圖／...
百達翡麗編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，表盤手寫風格字體洋溢書卷氣息。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118自動上鍊玫瑰金女表新推出無鑽表圈款，144萬9,000元。圖...
百達翡麗編號7118自動上鍊玫瑰金女表新推出無鑽表圈款，144萬9,000元。圖／百達翡麗提供
分享

北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

天梭Seastar 1000黑色勢力崛起 詢問度最高潛水表開賣！

2019-07-24 15:45

9大日系開架品牌特賣SOGO登場 卸妝蜜只要79元再把洗髮、防曬一次補齊

2019-07-24 14:35

台商回流 助攻中秋節客製化禮盒

2019-07-24 14:22

芋頭控吃起來！ 「阿聰師大甲芋仔冰」、「徐記老大房芋頭酥」這家超商就能預購

2019-07-24 14:16

體驗真人夾娃娃機 住酒店變有趣

2019-07-24 14:00

搶優惠手腳要快 廉航省錢購3密技

2019-07-24 13:52

「會發光的珍珠奶茶」登陸日本！ 台灣店本周五買一送一

2019-07-24 13:19

「感謝大家懂我的美好」 Selina自嘲身材不是時尚掛

2019-07-24 12:42

中秋送「餅」 法式、日式禮盒體面又能拉長保質期

2019-07-24 12:27

秋節送禮商機旺 香港皇玥餅藝首登台搶大單

2019-07-24 12:17

Chaumet以頂級珠寶重現魔幻時刻 美到娜塔莉波曼、宋慧喬都要搶戴

2019-07-24 11:57

108資訊月全國海報徵選 倒數最後一週！

2019-07-24 11:38

何必執著花海！ 李家維：原生種讓城市有氣質

2019-07-24 11:35

盤點10款父親節造型蛋糕 阿爸的收音機、圍棋、跑車都登場

2019-07-24 11:03

Hebe田馥甄邀你共度情人節 網友「想一起戴情侶對表！」

2019-07-24 09:32

被李奧、小布雙帥夾擊 瑪格羅比穿「薄透洋裝」搶鏡

2019-07-24 09:01

現賺200元！黃亞細肉骨茶「買1送1」　活動只剩2天

2019-07-23 23:48

貝多芬傳人、小提琴怪傑攜手 新舞臺藝術節大咖雲集

2019-07-23 21:23

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

法國甜點金童Cédric Grolet來台快閃 擬真水果甜點2.0版限量3500顆

2019-07-23 20:19

迴轉壽司「有整顆法國生蠔」！海壽司夏季新菜 還有「滿10盤送1盤」

2019-07-23 19:50

影／好想收藏！米的101種時尚 創造白米新商機

2019-07-23 18:15

朗格25週年表展 2019新品登台

2019-07-23 18:08

威爾史密斯的奇幻漂浮 時尚大片初體驗獻給MONCLER

2019-07-23 17:54

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

周董又曬奶茶照 上面一層烤布蕾還加料超誘人

2019-07-23 15:37

電鬍刀搶搭父親節檔期 滿額好禮送不完

2019-07-23 15:05

音樂劇《獅子王》 將非洲草原搬進台北小巨蛋

2019-07-23 14:55

賞櫻郵輪奢華新高度 晶華冠軍牛肉麵登船現煮

2019-07-23 14:39

智能新設計 老爸的電鬍刀變聰明了

2019-07-23 14:36

BAC「粉紅凡爾賽」玫瑰蛋糕浪漫回歸 買父親節蛋糕加送冰淇淋

2019-07-23 14:17

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 12:52

為何硬要穿高跟鞋？貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到

2019-07-23 10:26

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19
看更多

熱門文章

私下挑戰讓男患者勃起 護理師公會震怒！

2019-07-23 18:58

離譜！八德某診所施打過期點滴 院內36項藥品也過期

2019-07-24 10:30

影／郵局系統大異常 全台ATM、儲匯一度無法作業

2019-07-24 09:47

第6號颱風「百合」24小時內將生成 周末影響日本

2019-07-24 10:13

社區大樓擋喜憨兒進駐 違法管不動？

2019-07-24 00:18

「獅子王」真實版看完童年崩壞 只有這個哭點是真的

2019-07-24 09:00

河馬樂樂入新厝 竹市動物園8月搶先遊

2019-07-24 12:44

影／巨石擋路 阿里山公路坍方雙向無法通行

2019-07-23 16:53

高鐵半價優惠 高鐵：符合資格者今午後會收到通知

2019-07-24 09:06

中華郵政全台大當機 緊急搶修中

2019-07-24 09:52

他計算不生小孩現賺「500萬」 網傻眼：不要把小孩當財產

2019-07-24 13:00

每日星座運勢／巨蟹花錢三思而後行 化解誤會之日

2019-07-24 00:00

社會包容 仍限「只要不在我家後院」

2019-07-24 00:18

大丹狗「馬魂附身」 影片引數萬網友瘋傳

2019-07-23 20:19

國營事業「油糖水電」將招考1,219人 起薪近40K

2019-07-24 10:26

龜山島龜首再傳崩塌 風管處：正常現象

2019-07-23 20:36

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

全台郵局提款機大當機！ 基隆郵局貼公告民眾領嘸錢

2019-07-24 10:10

「會發光的珍珠奶茶」登陸日本！ 台灣店本周五買一送一

2019-07-24 13:19

高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天

2019-07-24 14:58

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

AS集團女鞋四大品牌全面每雙3折！忠孝SOGO再祭每日一物500元

2019-07-23 17:56

哭笑不得！設計業起薪低 他花十年月收從22K暴增到120K

2019-07-24 14:21

社區大厦拒社福／社會局不開罰太消極？ 專家：這是對的

2019-07-24 12:28

被李奧、小布雙帥夾擊 瑪格羅比穿「薄透洋裝」搶鏡

2019-07-24 09:01

婦產科名醫憶綺綺逝世周年 維基百科留倩影

2019-07-24 11:58

勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49

現賺200元！黃亞細肉骨茶「買1送1」　活動只剩2天

2019-07-23 23:48

六旬老農烈日下務農喝水少 腰痛就醫照出232顆腎結石

2019-07-24 08:53

社區大厦拒社福╱奧斯町拒喜憨兒 社會局：管委會觸法

2019-07-24 00:06

【生活的風景】默子／破布子正對時

2019-07-24 06:00

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

電子煙較無害？ 專家：都是誤導

2019-07-23 23:23

50年菸癮一天最多抽7包 戒菸後患急性心肌梗塞

2019-07-24 11:02

越吵卻越甜蜜的3種星座配對 獅子與牡羊遇到會乾柴烈火

2019-07-23 22:06

社區大厦拒社福╱公寓大厦管理條例不能無限上綱

2019-07-24 01:06

台灣原生種植物被公共工程判死刑？景觀界籲放寬

2019-07-24 11:02

前進馬來西亞 台南爭取第15屆亞太蘭展主辦權

2019-07-23 16:08

桃園機場三航廈工程再流標 張善政：防弊招標是主因

2019-07-24 12:54

郵局ATM不能用 中華郵政：主機系統修補程式異常所致

2019-07-24 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top