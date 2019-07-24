百達翡麗2019新表登台 8月起全台巡展

2019-07-24 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



百達翡麗（PATEK PHILIPPE）是鐘表界的指標品牌，今年三月甫於瑞士巴塞爾珠寶鐘表展發表的年度新品，將於8月1日起於全台指定經銷商巡迴展出。今年新作包括10款男表與8款女表，並不算多，主要是延續近年來減少型號的整體策略，以提升每個表款產量、增加到貨數量。而從所發表的新款式中也不難看出品牌在保有自身風格之餘，外觀細節改款設計也都愈來愈年輕，反應了頂級鐘表市場的客層正在變化。

全新機芯

2019年新品中有兩枚搭載全新機芯的腕表。編號5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，採用百達翡麗獨家雙時區顯示及24小時經典音簧響鬧功能，是百達翡麗首個防水的鳴表。功能實用且便利的綜合機芯中有4項新技術已申請專利，外觀上則延續編號5524的Calatrava飛行員風格設計美學，顯得年輕有個性。編號5520P與薈萃20項複雜功能的編號6300G-010 Calatrava大師報時腕表藍面白金款、搭配螺旋藤蔓圖案琺瑯表盤的編號5078自動上鍊三問表等三件新品，都是屬於需要下訂才能親炙本尊的高機複雜功能表款。

而經典的圓形Calatrava表殼80多年來首次以不鏽鋼材質製作的編號5212A-001週曆不鏽鋼腕表，也搭載了全新機芯26-330：以經典的324自動上鍊機芯為基礎，修改自動盤形狀以提高上鍊效率，多了原本沒有的停秒功能，並在第三齒輪的22個牙齒間都設計小彈簧，讓5個同心轉動的指針中，走動頻率最高的大秒針能穩定不抖動，在腕表走時基本功上精益求精。不過編號5212A引起最大話題的則是乳白色表盤上手寫風格的字體，彷彿回到在紙上親手寫日記的舊日時光，文青感很受年輕世代好評。

經典新風貌

熱衷高階機芯的藏家，最喜愛的必是換上全新復古表殼的編號5172G-001經典計時碼表。新的外觀細節包括階梯式三層表耳、復古風車床雕刻圓形按把、內表圈測速儀、尺寸上則從舊款5170的39.4毫米放大至41毫米，更符合當代人配戴大表的偏好，相當帥氣。透明表底蓋依舊可見經典的導柱輪、橫向離合器等機芯細節。表盤上有琺琅彩繪世界地圖的世界時間腕表，自2008年推出以來一直深受歡迎。全新編號5231J-001腕表，採用全新38.5毫米Calatrava表殼，搭配掐絲琺瑯表面地圖以大西洋為中心。

另外許多經典款式推出新材質配色，包括：編號5235/50R-001年曆三針一線腕表，採玫瑰金搭配炭灰色漸變黑檀木色雙色調表面，編號5905R-001年曆計時碼表的玫瑰金新款，則搭配咖啡色放射狀表面。Aquanaut海底探險家Jumbo尺寸繼藍色之後推出卡其綠款5168G-010，而編號5726/1A-014的年曆及月相顯示Nautilus金鷹不鏽鋼腕表則有藍面新選擇。

女表放大更年輕

今年女表最大的變化是Nautilus金鷹系列。表圈鑲鑽的自動上鍊不鏽鋼女表，推出表徑為35.2毫米的編號7118系列，備有藍、白、灰黑漸層等全新表面色彩選擇，較以往33.6毫米的7018在尺寸上更符合當代人習慣。而已經有35.2毫米的自動上鍊玫瑰金金鷹，則推出無鑲鑽的銀調乳白色表面及黃金乳白色表面兩種新選擇。

高級珠寶表則迎來全新的Diamond Ribbon，白K金鑲鑽搭配藍色阿拉伯數字時標的編號4978/400G-001，比之前33.3毫米玫瑰金的4968更放大來到36.5毫米，表面按鑽石由小到大仔細鑲嵌為螺旋圖案依舊是顯眼的標誌。Calatrava編號4899/901G-001配有雕飾羽毛圖案的珍珠母貝面表盤和寶石鑲嵌的海浪圖案，推出全新藍白配色。去年登場的新款Twenty~4 Automatic自動腕表，則有雪花鑲嵌的新款7300/1450R-001 。

2019 百達翡麗新款發表巡迴展期

8 月 1 日（四）起至8月4 日（日）

金生儀鐘表忠孝專館 台北市忠孝東路四段231號之1 （02）2711-2871

8 月 08 日（四）起至8月11 日（日）

高登鐘表101專賣店 台北市市府路45號2樓（02）8101-8201

8 月 13 日（二）起至8月16 日（五）

台南中國鐘表 台南市中西區中正路159號 （06）223-3057

8 月 20 日（二）起至8月23 日（五）