9大日系開架品牌特賣SOGO登場 卸妝蜜只要79元再把洗髮、防曬一次補齊
小資女準備出發為保養日用品補貨啦，好用且CP值超高的日本開架品牌特賣會，即日起至7/29在台北忠孝SOGO 12F活動會館推出，這回共有9大人氣品牌參與，包括UNO、瑪宣妮、專科、櫻特芮、戀愛魔鏡、水之印、Za、阿葵亞、思波綺推出4折起折扣，像是每天都會用到的洗顏專科卸妝蜜特價只要79元，還有夏天用量極大的防曬乳，都可以趁機掃貨為自己、媽媽姐妹們多補充幾條。
日本開架品牌特賣會集結各大日系人氣開架美妝品牌，洗顏專科超微米卸妝蜜升級版原價139元，特價79元；保濕專科彈潤護唇精華原價180元，特價90元；專科完美保濕面膜（5入）原價149元，特價109元；防曬專科夏日輕透組原價330元，特價231元；防曬專科超水感防曬組原價458元，特價275元。
另外，特賣期間還有每日一物超值價商品，7/27思波綺極上精油洗髮乳極致修護450ml原價280元，特價168元（限量100組）；7/28 Za美白防曬霜原價200元，特價140元（限量100組）；7/29阿葵亞鎖水保濕洗髮乳600ml原價210元，特價105元（限量100組）。
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