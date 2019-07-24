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芋頭控吃起來！ 「阿聰師大甲芋仔冰」、「徐記老大房芋頭酥」這家超商就能預購

2019-07-24 14:16聯合報 記者陳立儀╱即時報導

中秋節月餅、烤肉是親友團聚過節的必備活動，超商全力衝刺中秋買氣，今年全家便利商店的中秋預購提前3個月啟動，品項涵蓋團購甜點、月餅、烤肉用品等超過230項，還引進超人氣燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」乾杯燒肉組，為便利商店首見，也是乾杯首次與零售通路合作，聯手搶攻中秋烤肉組熱銷排行榜。首波中秋節預購以冰品、團購甜點最熱銷，尤其是「芋頭系」商品一枝獨秀。

全家便利商店中秋節預購首波的熱賣品項包括阿聰師的大甲芋仔冰，10入售價399元，精選大甲優質芋頭，蒸煮後不加一滴水，添加鮮乳、麥芽等精製而成，芋香與奶香完美交融，不到一個月熱銷超過4萬杯；徐記老大房芋頭酥異軍突起，以層次分明外皮包裹濃郁芋頭餡，成為中秋預購檔期開跑後的月餅銷售冠軍，6入售價250元。人氣名店養心茶樓饗月禮盒中也有共有抹茶、紫芋Q心、白鳳素心等3種口味，9入售價480元。

港式茶點檀島極品蛋撻為香港檀島茶餐廳銷售超過70年的招牌蛋撻，192層酥皮搭配咖啡，口感濃郁，6入售價210元，也是全家便利商店預購檔期的熱銷款。

連續21年香港銷售冠軍的美心月餅向來是糕餅老饕鎖定搶購的大熱門，其中流心系列更是必嘗。全家便利商店獨家導入「流心蛋黃白蓮蓉月餅」，使用美心獨家流心技術，一口咬下甘香鹹蛋黃從濃滑白蓮蓉流出，口口都可嘗到蛋黃鹹香，8入售價1,450元；台灣百年排隊老店李亭香也強勢登場，全家便利商店獨家引進明星商品咖哩平西餅，以上等里肌肉與獨門咖哩醬拌炒，混入特色細綿白鳳豆餡，豐富多層次的香氣令人齒頰留香，預購後免排隊就可品嘗，6入售價499元。

此外，全家便利商店今年獨家攜手乾杯燒肉居酒屋，推出店內必嘗肉品「澳洲和牛＋伊比利豬」的華麗雙搭組合，食材包括澳洲和牛肋條、腿肉、牛五花及伊比利豬梅花等，總重量達一公斤，售價2,399元。預購行列中也有高CP值的選擇，像是食吧嚴選的海鮮老饕超值經典6件組包含特級野生小干貝、急凍鮮甜白蝦、肥美秋刀魚、鮮嫩半殼生蠔、野生軟絲、爆卵柳葉魚等，售價990元；中秋牛霸王雙主餐牛舌板腱7件式烤肉組嚴選牛舌切片，牛肉皆為新鮮進口冷凍原肉分切，口感彈牙，售價980元。

阿聰師大甲芋仔冰是全家便利商店首波中秋預購的熱賣選項，10入售價399元。圖／全...
阿聰師大甲芋仔冰是全家便利商店首波中秋預購的熱賣選項，10入售價399元。圖／全家便利商店提供
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徐記老大房芋頭酥以層次分明外皮包裹濃郁芋頭餡，是全家便利商店中秋預購開跑後的月餅...
徐記老大房芋頭酥以層次分明外皮包裹濃郁芋頭餡，是全家便利商店中秋預購開跑後的月餅銷售冠軍，6入售價250元。圖／全家便利商店提供
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養心茶樓饗月禮盒內含抹茶小倉Q心酥、紫芋Q心酥、白鳳素心酥等3種口味，9入售價4...
養心茶樓饗月禮盒內含抹茶小倉Q心酥、紫芋Q心酥、白鳳素心酥等3種口味，9入售價480元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店全力搶攻中秋商機，獨家導入香港美心月餅「流心蛋黃白蓮蓉月餅」、台灣百...
全家便利商店全力搶攻中秋商機，獨家導入香港美心月餅「流心蛋黃白蓮蓉月餅」、台灣百年老店李亭香「咖哩平西禮盒」等人氣商品。圖／全家便利商店提供
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中秋節便利商店月餅
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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