小富翁理財營今登場，高科技「奈米投」平台吸睛度十足
台北富邦銀行深耕金融教育，第22屆「小富翁理財營」盛大登場，今年加入全新智能理財平台「奈米投」，學員在專人指導中，操作ETF智能理財工具，更可化身小小行員，親身體驗銀行生活，達到寓教於樂功用。
拜科技快速進步之賜，小富翁理財營加入創新AI技術，透過「智能理財助你實現夢想」課程模擬「奈米投」投資情境，搭配簡易問答與趣味遊戲，帶領小朋友實現夢想。
北富銀個人金融總處長郭倍廷分享，為鼓勵家長、孩童善用富邦行動銀行「e家付」、「邦你記」、「邦你存」等功能，今年首創「數位理財教育金」，家中孩童營隊結業後，同步匯入200元教育金至家長戶頭，鼓勵聰明理財運用新知。
「小小行員體驗」課程首場地點選在e家人分行，孩童化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶等身份，演練存/提款、兌換外幣等交易，小朋友玩得不亦樂乎。全新「小富翁理財套餐自由選」方案同步開跑，即日起至9月底，凡開立小富翁帳戶，可自由搭配「數位小富翁」、「國際小富翁」、「投資小富翁」理財套餐，享台幣活儲利率加碼0.3%、臨櫃辦理美元定存3個月期3%、臨櫃申購定期（不）定額基金享手續費1折及單筆基金享手續費4折等優惠，從小培養正確理財觀。
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