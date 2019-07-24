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「會發光的珍珠奶茶」登陸日本！ 台灣店本周五買一送一

2019-07-24 13:19聯合報 記者羅建怡╱即時報導

有28年歷史的手搖茶飲「歇脚亭」，近年積極以「Sharetea」為品牌在世界各地開枝散葉，店數已達500家，日前與在日本有五百多家門市的壽司郎合作，將最引以自豪的珍珠奶茶送進日本市場，並以「會發光的珍珠奶茶」為宣傳主打，立刻搶占日本媒體版面。

不同於日本坊間奶茶店的黑色珍珠，聯名款是由Sharetea特製的黃金珍珠，經由杯底打光，一顆顆金黃色的珍珠透出炫目光芒，讓日本民眾驚呼連連，立刻搶佔IG、Twitter等社群媒體版面。每杯售價日幣280元，也讓消費者覺得CP值超高，銷量超過預期的三倍。

台日兩大連鎖品牌合作，起因於日本餐飲龍頭之一的壽司郎社長水留浩一觀察到珍奶熱潮，卻始終沒有喝到心目中夢幻的口感，因緣際會下來到台灣，經友人介紹去東區Sharetea的旗艦店品嘗了招牌的珍珠鮮奶茶，發現這就是他尋覓已久的滋味，於是開啟了合作的契機。

經過近一年的溝通、磨合，日方對珍珠粉圓的每一顆大小、重量都要在一定的標準，甚至生產出來後還要用色卡對顏色，黃金珍珠終於誕生。開幕當天，廚房還一時塞車，延長了出餐的速度，經過媒體報導與網友分享，首賣3日的成果比壽司郎預期的要高出三倍，網路上也被這「會發光的珍奶」照片洗版，成了近期日本社群網站上最火熱的現象。

為歡慶Sharetea成功登陸日本，7/26(五)台灣Sharetea各門市及歇脚亭創始店將舉辦「招牌珍珠奶茶買一送一」活動。

「會發光的珍珠奶茶」成功登陸日本。圖／聯發國際餐飲集團提供
「會發光的珍珠奶茶」成功登陸日本。圖／聯發國際餐飲集團提供
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珍珠奶茶珍奶
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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