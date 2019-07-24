「感謝大家懂我的美好」 Selina自嘲身材不是時尚掛

2019-07-24 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Selina任家萱之前在主持的節目上談到自己被酸民攻擊的事情，忍不住痛哭，事情曝光後引發許多網友熱議，紛紛對她表達心疼之意。昨日她在精品活動上聊到此事，一派輕鬆分享她現在強大的內心力量，也希望自己的經歷可以鼓勵更多人。

多年前因為拍戲遇到意外讓Selina遭受火吻，到現在身上依然留下清晰可見的疤痕。她從遮掩到坦然面對，並曾回應路人「應該把傷疤遮住」的建議表示「這也是我身體的一部分」，正面積極的態度圈粉無數。但日前在節目上與來賓們聊到曾遭受的攻擊言論，她回想起酸民惡劣的留言依然忍不住落淚。對此她透露：「其實當天我是想要用自身經歷來鼓勵來賓千萬不要認為自己在意酸民的留言就是過於脆弱，因為像我在演藝圈都那麼多年了依然會在意，那麼其他人會有一樣的反應也是很正常的，只是我沒想到會哭成這樣。」

她還表示，其實在經歷那麼多風風雨雨後，她以自己也是網路使用者的身分來換位思考：「如果可以匿名？我會不會也說出同樣惡毒的話？仔細想想如果今天我生活過得很不順，自己狀況很不好，我覺得我應該也會有很多不滿想要用文字發洩。」也因為這樣的想法，讓她覺得如果有人的心情和狀態可以因為對她說出惡毒的話就能變好，那她的承受也算是功德一件。