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中秋送「餅」 法式、日式禮盒體面又能拉長保質期

2019-07-24 12:27聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

每逢佳節，親友之間總少不了以禮相贈，不過，有別於月餅的高熱量與保鮮期短等特性，單純的「餅」類也成為許多人送禮的首選。日本甜點品牌YOKU MOKU，以最經典的「雪茄蛋捲」、「雪茄薄片」等，組合成兩大系列共五款的限量禮盒；法國PAUL麵包甜點沙龍則以法國香榭大道、巴黎鐵塔、索城櫻花公園為意象，設計三款法式禮盒盛裝經典午茶點心，不但能送上滿滿心意，精美包裝也讓人好想收藏。

今年迎接第50個年頭的YOKU MOKU，今年中秋推出花團滿月系列、金盛樂兩系列，共五款精美限量禮盒，內容除了必備的招牌原味雪茄蛋捲，金盛樂系列還加入了台灣限定口味雙層可可巧克力薄片、雙層伯爵白巧克力薄片。此外，五款禮盒包裝也各有巧思，花團滿月系列以細膩線條與多層次色彩，描繪玉兔在象徵富貴的牡丹及祝福的百合花叢中尋覓高掛金月為主題；金盛樂系列則以簡約香檳金呈現輕奢華質感，使用抽屜式的雙層設計，全系列中秋禮盒即日起開放預購，預計8/1開始出貨。

源自1889年的法國PAUL麵包甜點沙龍，今年推出「典藏香榭記憶」、「巴黎香頌」、「花都左岸公園」三款禮盒，各自盛裝不同的點心組合，主打葛蕾特、費南雪、餅乾三種特色點心。其中，葛蕾特是源自17世紀法國的經典點心，這次推出台灣人熟悉的鳳梨、蔓越莓兩款口味，帶有奶油香氣，微甜不膩；還有長條外型又稱「金磚蛋糕」的費南雪，也推出抹茶、巧克力、蘭姆葡萄三種口味。另外，PAUL以法國契作麵粉，推出杏仁、巧克力核桃、燕麥蔓越莓、伯爵紅茶四款口味餅乾，不同內容組合滿足各種送禮需求。即日起可於門市選購，8/16前，消費滿10,000元(含)以上，享95折優惠；9/15前，消費滿50,000元(含)以上，享88折優惠。

中秋限定YOKU MOKU「金秋綜合禮盒」售價920元。圖／YOKU MOKU提...
中秋限定YOKU MOKU「金秋綜合禮盒」售價920元。圖／YOKU MOKU提供
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PAUL「典藏香榭記憶」售價1390元。圖／PAUL提供
PAUL「典藏香榭記憶」售價1390元。圖／PAUL提供
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法國巧克力甜點
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