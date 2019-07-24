中秋送「餅」 法式、日式禮盒體面又能拉長保質期

2019-07-24 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每逢佳節，親友之間總少不了以禮相贈，不過，有別於月餅的高熱量與保鮮期短等特性，單純的「餅」類也成為許多人送禮的首選。日本甜點品牌YOKU MOKU，以最經典的「雪茄蛋捲」、「雪茄薄片」等，組合成兩大系列共五款的限量禮盒；法國PAUL麵包甜點沙龍則以法國香榭大道、巴黎鐵塔、索城櫻花公園為意象，設計三款法式禮盒盛裝經典午茶點心，不但能送上滿滿心意，精美包裝也讓人好想收藏。

今年迎接第50個年頭的YOKU MOKU，今年中秋推出花團滿月系列、金盛樂兩系列，共五款精美限量禮盒，內容除了必備的招牌原味雪茄蛋捲，金盛樂系列還加入了台灣限定口味雙層可可巧克力薄片、雙層伯爵白巧克力薄片。此外，五款禮盒包裝也各有巧思，花團滿月系列以細膩線條與多層次色彩，描繪玉兔在象徵富貴的牡丹及祝福的百合花叢中尋覓高掛金月為主題；金盛樂系列則以簡約香檳金呈現輕奢華質感，使用抽屜式的雙層設計，全系列中秋禮盒即日起開放預購，預計8/1開始出貨。