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Chaumet以頂級珠寶重現魔幻時刻 美到娜塔莉波曼、宋慧喬都要搶戴

2019-07-24 11:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從天色漸沉、天空劃上美麗橙色捲雲，到最後夕陽沒入地平線的這段時間光影變化莫測，因此被稱為「魔幻時刻」，一直啟迪著藝術家與珠寶品牌。所以，Chaumet便以「蒼穹」為今年頂級珠寶的設計靈感，並串連起馬蒂斯、畢卡索和梵谷等大師傑作，呈現出四大系列9個子主題的Les Ciels de Chaumet珠寶。

其實從自19世紀起，Chaumet便開始以天空為創作主題，透過珠寶捕捉轉瞬即逝的美，向女性致敬。今年品牌更從藝術史上的多位繪畫大師，對於大自然為題的畫作中獲得啟發，造就出Les Ciels de Chaumet頂級珠寶，淋漓盡致地展現天空的景色和時間的流逝。並選在摩納哥首度曝光全新創作，吸引了包括影后娜塔莉波曼、宋慧喬和本田翼等女星前往力捧，並搶先配戴了這些頂級珠寶，凸顯了其精巧設計。

像是宋慧喬在活動晚宴配戴的Passages 18K白金項鍊，就屬於Les Fulgurances du Ciel系列，展現星辰在夜空閃耀的現象，還與梵谷的「Wheatfield with Crows」畫作連結。主要的項鍊作品，就以兩顆分別重達28.11克拉和29.4克拉的黑色蛋白石，來呼應星空景色，同時搭配了藍、綠色系碧璽點綴，就有如銀河帶一般垂掛於頸上。而在暴風雨來臨之際，天空更會有著五光十色雲彩，甚至是強光在烏雲後透出，讓Chaumet創造出Les Caprices du Cie系列的Lueurs D’Orage項鍊，最顯眼的部分就是主石為37.68克拉帝王拓帕石，而且就像是經過強風吹拂，讓整個作品重心偏向一方。

而冠冕是Chaumet招牌設計，在全新頂級珠寶作品也沒缺席，品牌在Les Couleurs du Ciel系列中，打造Soleil Glorieux皇冠。Chaumet以2.51克拉IF級枕形切割艷彩黃鑽為中心，作向外放射狀設計，凸顯了靈感來自太陽的意象，在特殊的刀鋒鑲嵌工藝之下，光芒彷彿懸浮於空中。值得一提的是，在名為Les Habitants du Ciel（天空的居民）系列，Chaumet把珍稀鳥類的姿態，化作Envol的項鍊、胸針，以及Parade的耳環。工坊的金匠以令人佩服的工藝，塑造出靈動的禽鳥形象，鑲嵌各色寶石，創造出細緻的羽翼、眼與爪，具有無限象徵意義與詩意的天際線。

Soleil Glorieux 18K白金和18K黃金冠冕，鑲嵌一顆約 2.51...
Soleil Glorieux 18K白金和18K黃金冠冕，鑲嵌一顆約 2.51 克拉IF級枕形切割艷彩黃鑽、凸圓面切割水晶以及明亮式切割鑽石與黃鑽。圖／Chaumet提供
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Soleil de Feu 18K玫瑰金戒指，鑲嵌一顆8.16 克拉橢圓形切割紅...
Soleil de Feu 18K玫瑰金戒指，鑲嵌一顆8.16 克拉橢圓形切割紅尖晶石。圖／Chaumet提供
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Passages 18K白金和18K玫瑰金耳環，鑲嵌6顆澳洲橢圓形圓凸面切割黑蛋...
Passages 18K白金和18K玫瑰金耳環，鑲嵌6顆澳洲橢圓形圓凸面切割黑蛋白石、2顆巴西橢圓形切割帕拉依巴碧璽、莫三比克花式切割多彩帕拉依巴碧璽。圖／Chaumet提供
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Envol 18K白金和18K黃金項鏈，鑲嵌一顆約2.02 克拉梨形E VVS1...
Envol 18K白金和18K黃金項鏈，鑲嵌一顆約2.02 克拉梨形E VVS1級鑽石、馬眼型切割沙弗萊石、圓形黃寶石和綠色剛玉以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
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Étoiles Étoiles 18K白金胸針，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chau...
Étoiles Étoiles 18K白金胸針，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
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Parade 18K白金和18K玫瑰金胸針，鑲嵌一顆來自錫蘭2.28 克拉梨形黃寶石、一顆來自錫蘭1.02 克拉梨形藍寶石。圖／Chaumet提供
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宋慧喬以白色晚禮服搭配Passages 18K白金項鍊，鑲嵌2顆莫三比克各約5.73和5.21克拉橢圓形切割帕拉依巴碧璽。圖／Chaumet提供
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Lueurs dOrage 18K白金和18K黃金可調節式項鍊，鑲嵌一顆37.6...
Lueurs dOrage 18K白金和18K黃金可調節式項鍊，鑲嵌一顆37.68 克拉梨形帝王拓帕石。圖／Chaumet提供
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Soleil de Minuit 18K白金手鐲，鑲嵌5顆梨形金綠寶石、1顆2.30克拉圓形藍碧璽、緬甸1.11克拉橢圓形切割紅尖晶石。圖／Chaumet提供
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