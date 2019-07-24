Chaumet以頂級珠寶重現魔幻時刻 美到娜塔莉波曼、宋慧喬都要搶戴

2019-07-24 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從天色漸沉、天空劃上美麗橙色捲雲，到最後夕陽沒入地平線的這段時間光影變化莫測，因此被稱為「魔幻時刻」，一直啟迪著藝術家與珠寶品牌。所以，Chaumet便以「蒼穹」為今年頂級珠寶的設計靈感，並串連起馬蒂斯、畢卡索和梵谷等大師傑作，呈現出四大系列9個子主題的Les Ciels de Chaumet珠寶。

其實從自19世紀起，Chaumet便開始以天空為創作主題，透過珠寶捕捉轉瞬即逝的美，向女性致敬。今年品牌更從藝術史上的多位繪畫大師，對於大自然為題的畫作中獲得啟發，造就出Les Ciels de Chaumet頂級珠寶，淋漓盡致地展現天空的景色和時間的流逝。並選在摩納哥首度曝光全新創作，吸引了包括影后娜塔莉波曼、宋慧喬和本田翼等女星前往力捧，並搶先配戴了這些頂級珠寶，凸顯了其精巧設計。

像是宋慧喬在活動晚宴配戴的Passages 18K白金項鍊，就屬於Les Fulgurances du Ciel系列，展現星辰在夜空閃耀的現象，還與梵谷的「Wheatfield with Crows」畫作連結。主要的項鍊作品，就以兩顆分別重達28.11克拉和29.4克拉的黑色蛋白石，來呼應星空景色，同時搭配了藍、綠色系碧璽點綴，就有如銀河帶一般垂掛於頸上。而在暴風雨來臨之際，天空更會有著五光十色雲彩，甚至是強光在烏雲後透出，讓Chaumet創造出Les Caprices du Cie系列的Lueurs D’Orage項鍊，最顯眼的部分就是主石為37.68克拉帝王拓帕石，而且就像是經過強風吹拂，讓整個作品重心偏向一方。