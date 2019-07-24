何必執著花海！ 李家維：原生種讓城市有氣質

2019-07-24 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維長年保育台灣原生種，甚至自費買下山林搶救。他說，現在各國都推行用原生種當植栽，但台灣公共植栽原生種比例確實非常低。他表示，台灣雖不用排斥外來種，畢竟這也可顯出台灣的豐富樣貌，但自己的本地原生種會「讓城市顯得有氣質」。

李家維說，像大家講到英國花園，會立刻聯想到五彩繽紛樣貌，但那些植物是帝國殖民時代派艦隊到處採集而來，多非原生種，是那個時代的審美觀。然而當英國原生種植物因開發造成稀少，英國想法已改變，現在大家如果再去英國花園，會看到一片雜草，因為植物學家說英國原野本來就是這樣。

「時代不同了。」李家維說，台灣很多樹種瀕臨滅絕，他希望民眾不要再堅持走在路上，一定要看到整齊的樹海，或是一定要欣賞櫻花、波斯菊、甚至鬱金香花海，這都是「過時的審美觀」，希望民眾也可欣賞雜草叢生的美、換個方式享受樹。

他也表示，大家應重新思考行道樹的角色，舉例像新加坡，行道樹不是只有樹，樹上還長滿蕨類、蘭花，建議台灣種植行道樹時，可一併考量附生植物，在路上就建立生物多樣性。

李家維說，這不能寄望只靠民間推動，應由農委會林試所、林務局等單位一起與民間合作推動，包括培育不同樹種。相關部門也應多聽植物專家意見，「我們不缺人才，但是否有徵詢？」

景觀建築師吳書原表示，現在不論是倫敦的海德公園、日本明治神宮，紐約中央公園，慕尼黑都市森林等著名公園，都留有大規模的「野地」供動植物自行蔓延、自由來去，不施肥、不灌溉、不除草，不噴灑殺蟲劑，以免破壞生態平衡。

吳書原說，他為台中花博設計后里森林園區時，相關局處一度也反對他用大量台灣原生種，表示民眾要的是花海、不要種野草，在他力爭及學者審查委員支持下，才有後來結果，也使該園區獲得國內外多項大獎。