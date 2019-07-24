盤點10款父親節造型蛋糕 阿爸的收音機、圍棋、跑車都登場

2019-07-24 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



父親節，快速不敗的禮物選項就是「蛋糕」。今年父親節造型蛋糕當道，阿爸的收音機、圍棋、跑車都登場，「微醺系」的大人味、咖啡、黑巧克力仍是主流，這些爸爸專屬的蛋糕也更添心意。

如何用一塊蛋糕詮釋「男人味」？國賓麵包房甜點主廚楊文雄回憶起自己的老爸，「書香、巧克力香伴隨酒香」，這是專屬「男人味」的味道記憶。他以此為靈感，研發出「國賓史上最繁複工序」的父親節蛋糕，高達42道製程，每個蛋糕需2.5小時才能完成。這款「麥卡倫巧克力」蛋糕，以適度的酒香提升蛋糕層次，法國進口64%、70%黑巧克力混合製作香濃甘納許，展現絲滑濃醇的風味，搭佐麥卡倫威士忌，提襯出橡木桶陳釀的餘韻；另妝點以金粉手繪的PAPA字樣，營造「爸爸」專屬感。

台中日月千禧酒店推出「阿爸的收音機」限定版蛋糕。點心坊主廚徐紹桓 以黑巧克力雕琢出復古風收音機的造型，機上旋鈕、天線等細節零件特意染上鐵灰色調，突顯出懷舊感外、也帶領阿爸回憶少年的時光；隱藏在收音機內的香蕉白蘭地蛋糕，以男性偏愛的紮實口感以及適中的甜度巧心設計，並選用最接地氣的本土香蕉為主角，還添加白蘭地，妝點杏仁、夏威夷豆等堅果。此外，還在收音機側裝上藍芽喇叭，可播放爸爸喜愛的音樂。

永豐棧酒店風尚點心坊也有「微醺！爸氣大人味蛋糕系列」，以藍姆酒為基底的「熟男紳士」伯爵茶百香果巧克力幕斯，有著含蓄內斂的酸甜滋味；以櫻桃酒融合開心果餡呈現的「好好先生」杏仁開心果幕斯，口感奔放，適合潮爸。

除了微醺滋味，爸爸們最愛的咖啡也入味。台中林酒店打造棋盤蛋糕「咖啡圍棋」，經典對弈的黑白棋，讓辛苦忙碌的爸爸們也能享受悠閒的時光。另一款父親節蛋糕則是以「領帶」為型，象徵爸爸的模樣，名為「紳士」。西點主廚表示，今年父親節蛋糕口味皆以不甜、養生為主，分別使用夏威夷豆及堅果巧克力搭配，讓爸爸吃了美味無負擔。

除了飯店版的造型蛋糕，咖啡連鎖業者也有平價的父親節主題蛋糕。85ºC一口氣推出4款「爸氣出發」的造型蛋糕，像是超酷的「飆風再起」，除了跑車造型吸睛，獨特雙重奏口感甜而不膩，也很適合爸爸們。「一路發」則是仿真度百分百的一萬、六萬、八萬和發字麻將牌，一旁搭配閃閃金幣點綴，讓爸爸一路發發發。此外，也有芋頭為主角的 「芋見榮耀」，妝點著大頭兵鋼盔、步槍和手榴彈，讓父親回憶年輕當兵的美好時光；微醺系列的「皇家典藏」，酒瓶與斟滿威士忌的造型酒杯，搭配小酌不可或缺的花生米，外型討巧。

星巴克則走出造型，以清爽味取勝。有芒果泡芙、花生巧克力、經典起司、檸檬塔、長條蜂蜜蛋糕等5款冷藏禮盒。今年另別出心裁的推出｢咖啡啤酒肉條禮盒」慰勞爸爸。