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Hebe田馥甄邀你共度情人節 網友「想一起戴情侶對表！」

2019-07-24 09:32聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然情人節將至，但CITIZEN認為女生不論是單身還是戀愛中，都應該對自己好一點。因此今年就特別推出4款亞洲限定的xC系列光動能腕表，更能和田馥甄戴同款手表。同樣是因應七夕，美度表（MIDO）則獻上人見人愛的永恆系列彩石腕表，透過寶石面盤，展現優雅魅力。

今年情人節不管浪漫、自在，CITIZEN覺得每個女生都應該勇於追求屬於自己的幸福，所以推出4款亞洲限定的xC系列光動能表款，分別在表殼、表面或表帶，加入浪漫的粉色系搭配。其中更有代言人Hebe田馥甄搶先詮釋的EO1196-07W腕表，利用了白蝶貝當作表盤，並於12點鐘的位置加上天然真鑽點綴，搭配鍍上粉紅金的表殼，可以讓女性盡情展現獨有的魅力，網友更表示「想一起戴情侶對表！」另外EO1194-53A、EO1195-51A、EO1190-54W三只表款也同樣擁有光動能、日期顯示、5氣壓防水等功能，值得一提的是EO1194-53A表殼、表鍊以獨家櫻花粉紅金設計，最襯亞洲女性膚色。

另外，MIDO的彩石系列表款，也是獲得不少女性的青睞，特別是針對情人節主打的深藍砂金石款，鑲嵌於表盤中央，在不同的角度下，能呈現多種面貌，讓人一見傾心。而且表殼採用PVD玫瑰金處理，配以經噴砂與鑽石切割的時、分針，和藍色緞面織物表帶，細節處理呈現迷人精緻造型。同時動力儲存長達80小時，防水達50公尺，內、外兼美。

亞洲限定xC系列光動能EO1190-54W腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約16,000...
亞洲限定xC系列光動能EO1190-54W腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約16,000元。圖／CITIZEN提供
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亞洲限定xC系列光動能EO1196-07W腕表，鍍粉紅金不鏽鋼表殼，白蝶貝表盤，...
亞洲限定xC系列光動能EO1196-07W腕表，鍍粉紅金不鏽鋼表殼，白蝶貝表盤，約18,800元。圖／CITIZEN提供
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亞洲限定xC系列光動能EO1195-51A腕表，鍍粉紅金不鏽鋼表殼，約16,80...
亞洲限定xC系列光動能EO1195-51A腕表，鍍粉紅金不鏽鋼表殼，約16,800元。圖／CITIZEN提供
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品牌代言人田馥甄率先演繹亞洲限定的xC系列光動能表款，約18,800元。圖／CI...
品牌代言人田馥甄率先演繹亞洲限定的xC系列光動能表款，約18,800元。圖／CITIZEN提供
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美度永恆系列彩石腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，表盤中央鑲嵌砂金石，約31,...
美度永恆系列彩石腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，表盤中央鑲嵌砂金石，約31,600元。圖／MIDO提供
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亞洲限定xC系列光動能EO1194-53A腕表，鍍櫻花玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊，約...
亞洲限定xC系列光動能EO1194-53A腕表，鍍櫻花玫瑰金不鏽鋼表殼、表鍊，約16,800元。圖／CITIZEN提供
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情人節情侶
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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