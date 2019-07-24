Hebe田馥甄邀你共度情人節 網友「想一起戴情侶對表！」

2019-07-24 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然情人節將至，但CITIZEN認為女生不論是單身還是戀愛中，都應該對自己好一點。因此今年就特別推出4款亞洲限定的xC系列光動能腕表，更能和田馥甄戴同款手表。同樣是因應七夕，美度表（MIDO）則獻上人見人愛的永恆系列彩石腕表，透過寶石面盤，展現優雅魅力。

今年情人節不管浪漫、自在，CITIZEN覺得每個女生都應該勇於追求屬於自己的幸福，所以推出4款亞洲限定的xC系列光動能表款，分別在表殼、表面或表帶，加入浪漫的粉色系搭配。其中更有代言人Hebe田馥甄搶先詮釋的EO1196-07W腕表，利用了白蝶貝當作表盤，並於12點鐘的位置加上天然真鑽點綴，搭配鍍上粉紅金的表殼，可以讓女性盡情展現獨有的魅力，網友更表示「想一起戴情侶對表！」另外EO1194-53A、EO1195-51A、EO1190-54W三只表款也同樣擁有光動能、日期顯示、5氣壓防水等功能，值得一提的是EO1194-53A表殼、表鍊以獨家櫻花粉紅金設計，最襯亞洲女性膚色。