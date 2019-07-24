被李奧、小布雙帥夾擊 瑪格羅比穿「薄透洋裝」搶鏡

2019-07-24 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



本周全球娛樂大事首推電影《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）的上映，作為曾說過拍滿十部電影就要退休的鬼才導演昆丁塔倫提諾（Quentin Trantino）的第九部作品，分外珍貴，再加上有布萊德彼特（Brad Pitt）和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雙帥的加持，當然令人極度關注。

不過在這樣看似陽剛氣息濃厚的陣容中，依然是少不了話題女星的陪襯，而瑪格羅比（Margot Robbie）就是這個組合中最受矚目的一顆星。近日在《從前，有個好萊塢》洛杉磯首映會上，瑪格羅比以一身香奈兒日前才剛剛發表完的訂製系列延伸款雪白訂製薄紗繫帶褶飾洋裝搭配品牌Perles Chaines耳環現身。這身花費300小時製作完成的洋裝飄逸脫俗，薄透材質又不失性感，也呼應了她在戲中飾演的六○年代女星莎朗蒂（Sharon Tate）復古優雅的形象。