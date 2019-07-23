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貝多芬傳人、小提琴怪傑攜手 新舞臺藝術節大咖雲集

2019-07-23 21:23聯合報 記者張錦弘╱即時報導

走進黑白交錯的魔幻光廊，瞬間進入2019新舞臺藝術節的奇幻旅程！邁進5周年的新舞臺藝術節以「第五象限─魔境」為主軸，融合魔術、音樂、戲劇等國內外6檔口碑強檔，讓藝術跨越時間刻度、跳脫空間框架，創造虛實之間的無限想像，引領大家藝遊千變萬化的藝術「魔境」。

一片永遠吃不完的餅乾、一枚空中「停格」的戒指、一根自動點燃的蠟燭，如幻似真的魔幻藝術，在2019新舞臺記者會現場掀起一波波高潮！

韓國詩意魔幻劇場《SNAP變！》席捲全球，榮獲世界魔術大獎的韓國魔術大師小試身手就驚豔四座，更透過數位互動，與屢獲亞洲魔術大獎的台灣魔術師林冠廷隔空聯手，炫技吸睛的鴿子戲法、虛實交錯的綵帶瀑布、憑空變出的振翅鸚鵡，台韓魔術師彈指間皆是驚喜，為藝術節揭開魔幻序幕！

「藝文產業如同魔法，永遠在求新求『變』！每一位藝文圈的朋友，都是這場產業創新的藝文魔法師，期望大家攜手為台灣這片土地『變』一場藝術的魔法，共同打造台灣藝文品牌，讓『台』流變身世界潮流！」

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，新舞臺藝術節每年邀請國內外一流表演團體，就是希望透過文化交流激盪多元火花，讓藝術突破框架，『變』出無限想像，讓世界看見台灣的藝文軟實力！

2019新舞臺藝術節除了《SNAP變！》掀起魔幻韓流，更為古典樂迷準備了最迷人的變奏新美學《樂躍不已》！來自英國的「貝多芬傳人」班傑明．葛羅斯文諾（Benjamin Grosvenor）、「現代小提琴怪傑」湯瑪士．顧爾德(Thomas Gould)與獲獎無數的布列頓小交響樂團(Britten Sinfonia)首度攜手來台，施展樂音魔法。

「葛羅斯文諾不只是天才，更是猶如哈利．波特的鋼琴魔法師，能召喚出懾人魂魄的鍵盤音符！」受到英國「金融時報」盛讚的葛羅斯文諾，從小天賦異稟，10歲得到英國4項大賽首獎、11歲舉辦獨奏會、19歲便站上BBC逍遙音樂會舞台，成為音樂會史上最年輕的鋼琴獨奏家，以超齡的琴技獲古典樂壇青睞。

至於顧爾德，演奏曲風橫跨古典、現代與爵士，領軍布列頓小交響樂團錄製的專輯《巴赫：郭德堡變奏曲弦樂版》，更獲留聲機雜誌讚譽「為巴赫作品帶來魅力十足、水準極高的詮釋」！這首引起廣大回響的曲目，將在《樂躍不已》原汁原味獻給台灣樂迷。

2019新舞臺藝術節橫跨台北、台中、高雄、宜蘭，除了國際節目《SNAP變! 》、《樂躍不已》台灣首演，國內重量級節目更接連重磅登場！屢獲國內外大獎、扎根偏鄉藝術教育的「夢想+圓夢工程」，今年攜手「無獨有偶工作室劇團」進駐宜蘭金洋國小，展開半年以上的偶戲藝術課程，這些泰雅部落的孩子將化身「夢的操偶師」站上「新舞臺藝術節公益場」的圓夢舞台。在台灣運彩力挺下，將邀請宜蘭民眾及偏鄉學子走進劇場，見證孩子圓夢的感動時刻。

天作之合《飲食男女》首度將李安經典電影改編為音樂劇，唱出五味雜陳的家庭滋味。飾演五星主廚的聶雲帥氣現身記者會，首次跨足舞台劇就展現超實力演出，獲得藝術總監冉天豪強力推薦：「聶哥真的很會唱，演活了新版老爸形象！感謝中信文教基金會讓我們前進高雄，讓『當年的經典』變成『未來的經典』！」

導演李崗首次跨界劇場，希望透過《時光? 手箱：我的阿爸和卡桑》，帶領大家了解歷史洪流中的台灣故事！春河劇團《大家安靜30》由北藝大「明星校友」再聚首，讓30年前的畢業演出華麗變身，團長郎祖筠表示：「我們這一班臥虎藏龍，得獎無數，《大家安靜30》呼應了藝術節主軸，看看這些30年前想要變魔術的人，如何帶領觀眾穿越『時空的魔境』，進入新的魔幻境界！」

為鼓勵更多人親近藝文，中信文教基金會「數位藝術存摺」正式啟動，註冊會員即能累積點數兌換好禮，國際節目《SNAP變！》、《樂躍不已》早鳥限時75折，買票還有機會抽中韓國來回機票及頂級按摩椅，邀請大家藝遊魔「境」，豐富藝術存摺。

新舞臺藝術節五周年記者會大咖雲集，中國信託文教基金會董事長馮寄台（倒數第二排右4...
新舞臺藝術節五周年記者會大咖雲集，中國信託文教基金會董事長馮寄台（倒數第二排右4）與春河劇團團長郎祖筠（左2）、 財團法人影想文化藝術基金會執行長李崗（右2）、聶雲（最後排右二）等人及演出的宜蘭金洋國小學生合影。圖／中國信託文教基金會提供
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「貝多芬傳人」班傑明．葛羅斯文諾（右）和「現代小提琴怪傑」湯瑪士．顧爾德（左）與...
「貝多芬傳人」班傑明．葛羅斯文諾（右）和「現代小提琴怪傑」湯瑪士．顧爾德（左）與布列頓小交響樂團首度攜手來台，在新舞臺藝術節的「樂躍不已」演繹變奏新美學。圖／中國信託文教基金會提供
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藝術節交響樂團劇場
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