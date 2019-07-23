LOEWE的話題款Gate推出時髦腰包 Postal手袋長了小耳朵也太可愛
LOEWE發表秋冬季男、女裝，創意總監Jonathan Anderson創作力大爆發，帶來饒富巧思的創意，女裝具維多利亞風格的刺繡、輪廓，細緻復古，同時有鮮明的當代剪裁；男裝更是在異想天開中展現幽默、率性而為的精湛。
台北發表現場反映秋冬系列女裝在聯合國教科文組織大樓亮相的當時，以白色牆面懸掛的一系列橢圓形人像畫，穿針引線地點出女裝的維多利亞風格，這批畫作來自十六、七世紀，畫中男女包括蘇格蘭瑪麗女王、英王查理一世等顯赫名人也有無名氏，摹本畫筆功精妙，也投射為服裝的刺繡、領飾、垂墜珍珠、流蘇等細節，鮮明而銳利的線條，為服裝帶來立體感，棉質與針織的異材質拼接，更展現工藝精巧，蕾絲鏤空襯衫上的鈕釦每一顆都不盡相同，也表現了設計師本人的搞怪幽默，飛翼狀絲緞無邊帽的靈感來自五○年代帽商Coret的作品，連同鸛毛圍巾，都具有戲劇效果。
男裝的皮帶連靴褲則是相當出人意表的單品，以皮革連接皮帶、褲、靴等三種單品、一體成型，內側拉鍊可輕易穿搭，不知該把它吊掛在衣櫃還是擺放在鞋櫃，呈現了Jonathan Anderson的頑皮特質；而德國藝術家Franz Erhard Walther的帆布雕塑作品也是靈感來源之一，各種材質混搭帶來驚喜，例如棉質襯衫以剪羊毛作為肩線裝飾、輕盈的流蘇下襬大衣來自喀什米爾圍巾的拼接等，長版針織衫綴以彩色卵石或洋溢童真的圖畫；而熱賣的Gate馬鞍包款也推出男裝款式，女裝Gate則有全新腰包，以及明信片為靈感的超可愛Postal，都具有話題包款的潛力。
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