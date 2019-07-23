LOEWE的話題款Gate推出時髦腰包 Postal手袋長了小耳朵也太可愛

2019-07-23 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LOEWE發表秋冬季男、女裝，創意總監Jonathan Anderson創作力大爆發，帶來饒富巧思的創意，女裝具維多利亞風格的刺繡、輪廓，細緻復古，同時有鮮明的當代剪裁；男裝更是在異想天開中展現幽默、率性而為的精湛。

台北發表現場反映秋冬系列女裝在聯合國教科文組織大樓亮相的當時，以白色牆面懸掛的一系列橢圓形人像畫，穿針引線地點出女裝的維多利亞風格，這批畫作來自十六、七世紀，畫中男女包括蘇格蘭瑪麗女王、英王查理一世等顯赫名人也有無名氏，摹本畫筆功精妙，也投射為服裝的刺繡、領飾、垂墜珍珠、流蘇等細節，鮮明而銳利的線條，為服裝帶來立體感，棉質與針織的異材質拼接，更展現工藝精巧，蕾絲鏤空襯衫上的鈕釦每一顆都不盡相同，也表現了設計師本人的搞怪幽默，飛翼狀絲緞無邊帽的靈感來自五○年代帽商Coret的作品，連同鸛毛圍巾，都具有戲劇效果。