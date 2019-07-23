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法國甜點金童Cédric Grolet來台快閃 擬真水果甜點2.0版限量3500顆

2019-07-23 20:19聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在IG上擁有百萬粉絲的擬真水果甜點名師Cédric Grolet(CG)，今年5月來台授課吸引許多粉絲慕名而來，當時依照CG配方製作的榛果、蒔蘿蘋果、黃檸檬三款擬真甜點，一推出就被秒殺。7/26至7/28將再度與187巷的法式烘焙合作，推出為期三日、亞洲首場的快閃活動，屆時將首賣限量3500顆、由CG本人監製的百香果、水蜜桃、紅蘋果、綠檸檬和榛果等經典擬真甜點2.0版。

針對這次快閃活動將開賣的甜點，187巷的法式烘焙教室創辦人Linda表示，這一次每種水果甜點搭配的新鮮香草都不同，比如紅蘋果中的蒔蘿改以羅勒取代，綠檸檬的薄荷改以龍蒿取代。此外，已經在網路有超高討論度的百香果和水密桃2.0版，也將在187的法式咖啡甜點店首次與消費者見面。

讓CG一砲而紅的擬真水果甜點綠檸檬，裡層是包含3種處理法的檸檬內餡，需費時7天反覆糖漬的檸檬混拌檸檬凝乳、檸檬汁和切得極碎的龍蒿，再包裹一層打發柚子甘納許，營造出更輕盈入口化的口感。外型不但與檸檬真品難分真假，且厚度僅0.1公分左右，品嘗時檸檬內餡呈現流態，濃烈的檸檬酸氣讓人一口驚豔。

而紅蘋果製作手法與綠檸檬相似，內層是以羅勒等混拌過的蘋果丁混合蘋果果凍和蘋果凝乳等，外層包裹上打發的蘋果汁甘納許，沾裹巧克力後再裹鏡面果膠造型，蘋果清酸在齒頰留香，加上明顯的羅勒香氣，風味更形立體。百香果和水蜜桃則與台灣水果應時水果相呼應，百香果內餡是加入糖漬生薑的百香果果醬，水蜜桃內餡則填入3種不同處理法的水蜜桃桃子果醬，每一款辨識度都很高。

現在，不需親自飛到巴黎就能嘗到擬真水果甜點大師親自監製的招牌甜點，7/26至7/28來台快閃期間，消費者於187巷的法式咖啡甜點店現場排隊購買，業者將於每日10點在門市發放號碼牌，3日限量製作3500顆，並附上法國進口聯名外帶盒包，每顆售價725元僅供外帶，售完為止。

CG一砲而紅的擬真水果甜點綠檸檬，售價725元。圖／業者提供
CG一砲而紅的擬真水果甜點綠檸檬，售價725元。圖／業者提供
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法國擬真水果甜點名師Cédric Grolet。圖／業者提供
法國擬真水果甜點名師Cédric Grolet。圖／業者提供
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CG擬真水果甜點紅蘋果，售價725元。圖／業者提供
CG擬真水果甜點紅蘋果，售價725元。圖／業者提供
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甜點快閃咖啡
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