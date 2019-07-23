歡慶729國際唇膏日！ NYX、3INA「限時3天唇彩優惠」

2019-07-23 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每個女性的化妝包永遠少一支唇膏，7月29日為國際唇膏日，NYX Professional Makeup、3INA都推出限時3天的特價活動，讓唇彩控輕鬆包色囤貨，7月27至7月29日NYX Professional Makeup全系列唇彩任選兩件8折，平均每支300元有找；3INA於7月27日至7月29日限量祭出消費不限金額就送經典熱賣唇膏精選色，每天限量前50名。

NYX Professional Makeup推出限時3天的全系列唇彩任選兩件8折中，包括最受歡迎的貼身愛撫裸色唇釉、澎澎泡芙氣墊唇釉、棉花糖柔霧唇釉、皮革絨光霧感唇膏等，尤其是熱銷TOP 5更要手刀鎖定，TOP 1的貼身愛撫裸色唇釉「＃12豔遇」為網路討論度超高的絕美乾燥玫瑰色，去年銷售就突破萬支；TOP 2的棉花糖柔霧唇釉「＃19坎城」 是百搭的氣質粉玫瑰色；TOP 3的貼身愛撫裸色唇釉「＃17誘惑」是帶有橘調的裸土色；TOP 4的澎澎泡芙氣墊唇釉「＃04 SQUAD GOALS」是豆沙玫瑰色，慕斯質地搭配氣墊棉絨刷頭，可輕鬆暈染漸層效果；TOP 5的皮革絨光霧感唇膏＃06 LALALAND」則是百搭的焦糖土色，去年8月一上市就賣到缺貨。

3INA除了將超熱賣斷貨王的光感潤唇蜜溫柔小姊姊色「＃114」緊急補貨，更限量祭出消費不限金額就送經典熱賣唇膏精選色，每天限量前50名，7月27日的贈品為閃耀吻色唇膏精選色、7月28日為持久吻色唇膏精選色、7月29日為霧感吻色唇膏精選色。