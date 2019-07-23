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歡慶729國際唇膏日！ NYX、3INA「限時3天唇彩優惠」

2019-07-23 19:43聯合報 記者陳立儀╱即時報導

每個女性的化妝包永遠少一支唇膏，7月29日為國際唇膏日，NYX Professional Makeup、3INA都推出限時3天的特價活動，讓唇彩控輕鬆包色囤貨，7月27至7月29日NYX Professional Makeup全系列唇彩任選兩件8折，平均每支300元有找；3INA於7月27日至7月29日限量祭出消費不限金額就送經典熱賣唇膏精選色，每天限量前50名。

NYX Professional Makeup推出限時3天的全系列唇彩任選兩件8折中，包括最受歡迎的貼身愛撫裸色唇釉、澎澎泡芙氣墊唇釉、棉花糖柔霧唇釉、皮革絨光霧感唇膏等，尤其是熱銷TOP 5更要手刀鎖定，TOP 1的貼身愛撫裸色唇釉「＃12豔遇」為網路討論度超高的絕美乾燥玫瑰色，去年銷售就突破萬支；TOP 2的棉花糖柔霧唇釉「＃19坎城」 是百搭的氣質粉玫瑰色；TOP 3的貼身愛撫裸色唇釉「＃17誘惑」是帶有橘調的裸土色；TOP 4的澎澎泡芙氣墊唇釉「＃04 SQUAD GOALS」是豆沙玫瑰色，慕斯質地搭配氣墊棉絨刷頭，可輕鬆暈染漸層效果；TOP 5的皮革絨光霧感唇膏＃06 LALALAND」則是百搭的焦糖土色，去年8月一上市就賣到缺貨。

3INA除了將超熱賣斷貨王的光感潤唇蜜溫柔小姊姊色「＃114」緊急補貨，更限量祭出消費不限金額就送經典熱賣唇膏精選色，每天限量前50名，7月27日的贈品為閃耀吻色唇膏精選色、7月28日為持久吻色唇膏精選色、7月29日為霧感吻色唇膏精選色。

3INA也盤點了熱賣TOP 5今夏必備大勢色，集結「鮮榨玫瑰」、「吃土奶茶」兩大激美色調，包括酒釀玫瑰色加上潤透質地的光感潤唇蜜「#114」、玫瑰紅磚色的超印色染唇釉「＃505復古紅裙」、超顯白的豐俏嘟唇筆「＃112番茄玫瑰」、韓系微土暖橘色的FUN肆玩色唇膏「＃533太妃糖紅茶」、優美淡雅的霧感吻色唇膏「＃401冷調玫瑰」等。

3INA光感潤唇蜜＃114溫柔小姊姊色，售價390元。圖／3INA提供
3INA光感潤唇蜜＃114溫柔小姊姊色，售價390元。圖／3INA提供
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3INA豐俏嘟唇筆＃112番茄玫瑰，售價390元。圖／3INA提供
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3INA超印色染唇釉＃505復古紅裙，售價430元。圖／3INA提供
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NYX Professional Makeup澎澎泡芙氣墊唇釉＃04，售價360...
NYX Professional Makeup澎澎泡芙氣墊唇釉＃04，售價360元。圖／NYX Professional Makeup
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迎接國際唇膏日，3INA於7月27日至7月29日限量祭出消費不限金額就送經典熱賣...
迎接國際唇膏日，3INA於7月27日至7月29日限量祭出消費不限金額就送經典熱賣唇膏精選色，每日限量前50名。圖／3INA提供
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