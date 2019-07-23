頂級保養又升級！新成分登場 肌膚之鑰、嬌蘭與香緹卡新品大解析

2019-07-23 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



抗老、保濕是許多女性用頂級保養品想要的重要功效，今年7～8月，又有全新頂級保養品登場，以新成分、新升級的新品吸引消費者，包括肌膚之鑰有精萃光采全系列新品、嬌蘭則有全新一代皇家蜂王乳系列乳霜、香緹卡幫助女性抗藍光的保養。

肌膚之鑰超閃耀的精萃系列新品，為女人帶來女神般的鑽石光澤，對抗外在傷害、壓力。當女性面對現代環境污染，容易產生的肌膚狀況，研發驚豔產品「精萃光采激光晶露」，喚醒肌膚最初的防禦機制。

被暱稱為激光瓶的「精萃光采激光晶露」具有超滲透力造光精華，來自於肌膚之鑰的珍稀五大新成分。包括白金絲繭精華結合日本育繭技術與泰國皇室育繭師傅合作，從絲繭纖維萃取美容元素

茶胺酸使用發酵技術，來抵抗外在傷害，還有來自於愛媛縣宇和島市的珍貴珍珠，加強肌膚的保濕能力；紫蘇精華萃取，用在保養品上，也能調節肌膚的肌理，讓吸收達到完美的保濕。當歸精華讓肌膚緊緻。

精萃光采激光晶露則特別添加三色海藻複合物，也是肌膚之鑰的主要關鍵，讓皮膚再生健康活力，透出自然的肌膚光采，更顯女神光。全系列還包括有精萃光采柔潤／淨透保濕露、防護精華乳／霜、修護精華乳／霜。

嬌蘭從8月1日推出四款全新一代皇家蜂王乳系列乳霜，被暱稱為雲朵霜，其中一罐的「皇家蜂王乳蜂膠平衡霜」，就是專門針對油性肌膚與混合肌膚打造，可以有豐潤的效果，但不會造成肌膚負擔。

嬌蘭全新四款乳霜、四款質地與配方針對各種肌膚狀況，量身訂製屬於自己的秋冬修護必備神器。

皇家蜂王乳蜂膠平衡霜以蜂膠複合物調節皮脂分泌，並對抗毛孔粗大等問題，讓油性與混合性肌膚的人可以使用。修護霜適合中性偏乾燥肌膚，一抹就容易吸收。

潤修護霜特別適合乾燥肌膚，搭配玻尿酸，超級保濕；最厲害是皇家蜂王乳修護晚霜蘊含5倍高濃度珍稀蜂王乳精萃，夜間使用更好。

香緹卡在2019年推出「香緹卡抗藍光防護精華液」，專門針對空氣污染、藍光對於肌膚的危害及各種負面影響。