溫昇豪的「男人味養成法」！這3點你一定要學會

2019-07-23 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Man味十足的溫昇豪今天（7月23日）一身藍色西裝，為Mercedes－Benz賓士香水全新男香「仲夏之水」站台，他說最近和香水很有緣，在剛殺青的新戲中正好飾演香水公司CEO，也看到調香師使用的珍貴精油。其實溫昇豪對香水可不只是略懂，他從大學起就有噴香水的習慣，現在擁有超過50瓶香水，更認為「氣味」是男人味中相當重要的一環。

溫昇豪從小喜歡打籃球、打棒球，領教過汗臭味的威力，騎腳踏車、長大後騎機車載女生都很怕飄出異味，他說雖然自己天生體質不太有體味，但一直都很注重「氣味好不好聞」這件事，開始拍戲後又常與女演員近距離接觸，香味更是一種基本禮儀；不過他也說，凡事都應該適中，他很怕女生的胭脂味、香水味太重，尤其夏天更應該清爽淡雅一點。

Mercedes－Benz「仲夏之水」是賓士首款專為亞洲男性量身打造的香水，皮革質感搭配深藍色玻璃鏡面與耀眼的金屬三芒星經典LOGO，清新的柑橘花木調讓溫昇豪聯想到遍布白沙的沙灘，是朋友聚會、運動健身、逛街都很適合的輕香水，現在買就送限量1,000個的台灣限定分裝瓶，也讓溫昇豪覺得很方便，「我每個月都會出差，大約3～4天的行程有時懶得托運行李，分裝瓶的容量很適合隨身攜帶和使用。」

至於溫昇豪的男人味養成法，他分享了3個重點：

●個性與特質

：溫昇豪覺得自己最有男人味的部分，是負責任、不怕事、能處理危機的個性，換言之，就是要有男人的肩膀。最近留了小鬍子，也是溫昇豪增添男人味的方式。

●運動

：溫昇豪維持運動的習慣至今已有22年，包括上健身房、打高爾夫等，一周至少運動2～3天，即使最近接連拍大夜戲，睡醒後也會去跑步和做簡單的重量訓練，運動和多喝水就是他的保養方式，「運動就像存款，我已經存了20幾年」；在飲食上他不僅完全不忌口，還是個極度甜食愛好者，愛吃麵包、澱粉類、巧克力，但他笑說隨著年紀漸長，可能要開始稍微減量。

●香味

：從小就開始偷用爸爸的古龍水，可見溫昇豪有多在意氣味，他認為香氣也是身上的配件之一，可以讓人更有魅力、生活也更多樂趣，嗅覺的美學也應該向下紮根。他噴香水的方式很Man，就是噴在距離手腕內側約3～5公分處，然後再沾一下耳後，有時候他也會噴在胸前，這樣與人擦肩而過時也能聞到隱約飄散的香味。