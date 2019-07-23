朗格25週年表展 2019新品登台
秉持德國製表精神與傳統工藝，備受藏家喜愛的朗格（A. Lange & Söhne），東西德合併後於1994年「復活」，至今25年， 而品牌另一枚經典代表作、具有精準跳字裝置的 ZEITWERK 也適逢歡慶10周年，為此品牌推出一系列新作，並自7月25日起至8月4日止於寶鴻堂鐘表台中五權旗艦店舉辦「朗格25周年暨2019年新作展覽」，除了展出歷年經典，亦帶來2019年日內瓦國際高級鐘表展（SIHH）登場後首度在台灣展出的新品Zeitwerk Date及Richard Lange Jumping Seconds，精彩可期。
為歡慶具機械跳字顯示的Zeitwerk問世10周年，朗格特別推出搭載全新自製L043.8 型手動上鍊機芯以及玻璃環形日期顯示的Zeitwerk Date，玻璃外緣日期環上印有數字1至 31，當前日期以紅色指示，簡潔的灰色表盤上特別清晰易讀，呈現這別有創意的讀時效果。Richard Lange Jumping Seconds則是朗格首款具備跳秒裝置的新時代表款，12點中位置的大型秒鐘圈為精彩的跳秒展演提供舞台，下方的左右分別為尺寸較小的小時圈和分鐘圈。全新黑面配色頗有包浩斯 （Bauhaus）風格，表面下半部的時、分顯示相交之處顯示動力，以紅色提醒上鍊。現場亦將展出多款近年經典，包括動力儲存長達31天的Lange 31、首度在陀飛輪中結合停秒和歸零功能的1815 Tourbillon、煥然一 新的Saxonia Moon Phase以及結合月相和日夜指示的Lange 1 Moon Phase。
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