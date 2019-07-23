朗格25週年表展 2019新品登台

2019-07-23 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



秉持德國製表精神與傳統工藝，備受藏家喜愛的朗格（A. Lange & Söhne），東西德合併後於1994年「復活」，至今25年， 而品牌另一枚經典代表作、具有精準跳字裝置的 ZEITWERK 也適逢歡慶10周年，為此品牌推出一系列新作，並自7月25日起至8月4日止於寶鴻堂鐘表台中五權旗艦店舉辦「朗格25周年暨2019年新作展覽」，除了展出歷年經典，亦帶來2019年日內瓦國際高級鐘表展（SIHH）登場後首度在台灣展出的新品Zeitwerk Date及Richard Lange Jumping Seconds，精彩可期。