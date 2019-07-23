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威爾史密斯的奇幻漂浮 時尚大片初體驗獻給MONCLER

2019-07-23 17:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MONCLER（盟可睞）推出全新形象廣告，邀請好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）詮釋Genius系列，並且以「Genius is Born Crazy（天生我才）」作為形象片的主題，在拍攝成品中，威爾史密斯以飄浮半空中的怪誕趣味，帶來吸睛視覺。

2018年MONCLER推出Moncler Genius天才計畫以來，延攬多位當代時尚設計師，透過各自視角發揮獨到創意，今年度邀請重量級巨星威爾史密斯主演全新廣告大片，這也是他的演員職業生涯中，首次出鏡時尚品牌大片。這幅圖像以瘋狂為名，講述Genius系列中的非凡創造力，以及將構想轉化為現實的實踐力，這些構成天才的特質，總有些瘋癲或偏執的本質，也因此誕生了與眾不同的作品，在世人的眼光中煥發獨到才華的光輝。

本次形象片由攝影師Tim Walker掌鏡，威爾史密斯作為演員、製作人和音樂人，本身也有豐沛的想像力和執著的創造精神，以此致敬Genius計畫迸發的靈感、無畏的勇氣與積極探索的精神。天生我才形象片展現了天才腦中交織的戲劇性、復雜性，以飄浮的狀態表現了不確定性、在斗室中卻不安於室的視覺張力，就像天才總在挑戰自我極限中開闢創作之路。

威爾史密斯演出MONCLER形象片的側拍。圖／MONCLER提供
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威爾史密斯演出MONCLER形象片的側拍。圖／MONCLER提供
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威爾史密斯演出MONCLER形象片的側拍。圖／MONCLER提供
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威爾史密斯的演員職涯中，首次出鏡時尚廣告大片。圖／MONCLER提供
威爾史密斯的演員職涯中，首次出鏡時尚廣告大片。圖／MONCLER提供
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