華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想買到便宜機票就趁這一波！華航針對台北洛杉磯、墨爾本航線，自10月28日起增班，洛杉磯增飛每周一三五、墨爾本增飛每周四航班。即日起推出限時促銷，台北飛洛杉磯來回機票含稅13,740元、台北飛墨爾本來回未稅10,800元起。

華航日前才推出夏季全航線促銷，7月底以前舉行為期10天的快閃優惠，熱門航線像是台北到香港未稅2,243元起、台北飛釜山未稅2,880元起、台北飛曼谷未稅3,600元起。長程航線如台北飛倫敦1.3萬元有找。

除了夏季全航線促銷外，華航宣布針對洛杉磯、墨爾本航線增班，其中，台北飛洛杉磯新增CI006航班，下午4點45分出發，當地時間下午1點25分抵達，回程CI005洛杉磯到台北下午3點55分出發、台北時間晚上9點半抵達。另搭配原本天天直飛台北飛洛杉磯的CI008、CI007，以及台北飛安大略直飛航班CI024、CI023，預計每周有17班往返大洛杉磯地區，延伸至美國內陸、加拿大、中南美洲等城市。

此外，台北飛墨爾本航線增班後，每周一、二、四、六等共4個往返航班，去程CI057晚上11點55分從桃園起飛，當地時間12點25分抵達。周二、五、日回程航班CI1058從晚上10點15分自墨爾本起飛，早上4點40分抵達桃園。周三回程CI1058自11點10分墨爾本起飛，上午5點35分抵達桃園。再加上台北飛雪梨、台北飛布里斯本及延伸飛往奧克蘭航班，每周飛航22班。