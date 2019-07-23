全年僅此一檔！蝦皮購物「理膚寶水超級品牌日」獨家美妝盒53折起

2019-07-23 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



酷熱盛夏來臨，看準防曬、保濕需求，理膚寶水、蝦皮購物舉辦全年僅此一檔的725超級品牌日，暖身慶即日起搶先開跑，消費滿1,700元折300元，每日更有獨家限搶美妝禮盒53折起；7月25日超級品牌日當天限時24小時全館結帳金額84折、蝦幣5倍送，消費滿1,200元送明星商品控油小藍噴、滿2,000元送TESCOM吹風機，活動期間下單還送100%中獎率刮刮卡，不限金額下單就抽市價75,980元的Gogoro 3 Plus。

理膚寶水蝦皮購物超級品牌日暖身慶7月23日推薦全護清爽防曬液UVA PRO潤色＋全護清爽防曬亮白乳UVA PRO，7月24日推薦青春潔膚凝膠＋淨痘無瑕極效精華；6組最強熱門明星組合包括風靡台韓的藍噴控油美妝盒、包含B5小藍瓶精華的彈潤保濕美妝盒、全護防曬美妝盒、全面修復霜買4送1組、安心霜抗敏買1送5組、DUO人氣1送6組，限量售完為止。