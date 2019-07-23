全年僅此一檔！蝦皮購物「理膚寶水超級品牌日」獨家美妝盒53折起
酷熱盛夏來臨，看準防曬、保濕需求，理膚寶水、蝦皮購物舉辦全年僅此一檔的725超級品牌日，暖身慶即日起搶先開跑，消費滿1,700元折300元，每日更有獨家限搶美妝禮盒53折起；7月25日超級品牌日當天限時24小時全館結帳金額84折、蝦幣5倍送，消費滿1,200元送明星商品控油小藍噴、滿2,000元送TESCOM吹風機，活動期間下單還送100%中獎率刮刮卡，不限金額下單就抽市價75,980元的Gogoro 3 Plus。
理膚寶水蝦皮購物超級品牌日暖身慶7月23日推薦全護清爽防曬液UVA PRO潤色＋全護清爽防曬亮白乳UVA PRO，7月24日推薦青春潔膚凝膠＋淨痘無瑕極效精華；6組最強熱門明星組合包括風靡台韓的藍噴控油美妝盒、包含B5小藍瓶精華的彈潤保濕美妝盒、全護防曬美妝盒、全面修復霜買4送1組、安心霜抗敏買1送5組、DUO人氣1送6組，限量售完為止。
以理膚寶水藍噴控油美妝盒來說，內含瞬效控油噴霧150ml X 2、青春潔膚凝膠50ml、溫泉舒緩噴液150ml（Reno）、淨痘無暇極緻精華15ml、多容安泡沫洗面乳3ml及美妝罐，原價1,828元、53折特價980元；彈潤保濕美妝盒內含B5彈潤修復精華30ml、溫泉舒緩噴液150ml（Reno）、多容安泡沫洗面乳50ml、親膚舒敏沐浴露100ml、多容安極效舒緩修護精華乳（夜用）迷你瓶、多容安泡沫洗面乳3ml及美妝罐，原價2,457元、64折特價1,580元；全護防曬美妝盒內含全護清爽防曬液UVA PRO潤色30ml、身體濕潤霜15ml、青春潔膚凝膠50ml、溫泉舒緩噴液150ml（Reno）、多容安泡沫洗面乳3ml及美妝罐，原價1,515元、64折特價980元；DUO人氣1送6組內含淨痘無瑕極效精華EFFACLAR DUO （＋）40ml、淨痘無瑕極效精華3ml、全護清爽防曬液UVA PRO潤色3ml、親膚舒敏沐浴露15ml、清爽保濕卸妝潔膚水50ml、全面修復霜3ml，原價1,319元、72折特價950元。
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