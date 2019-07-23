寶珀新款五十噚腕表齊上市 名模王心恬「會想努力賺錢來買」

2019-07-23 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



寶珀表（Blancpain）旗下最著名的五十噚（Fifty Fathoms）系列腕表，每年都會推出嶄新款式，滿足愛好潛水運動者和表迷的需求。今年，Blancpain就推出了4款不同特色的五十噚腕表，為了正式在台上市活動，找來熱愛潛水的名模王心恬詮釋，凸顯表款特別之處。

每到夏日必定會從事水上活動的王心恬就說「寶珀表的五十噚對有在潛水的人心中，具有代表性意義」，她提到雖然現在潛水時會配戴電子表來當作測量時間，不過「還是會希望有一只機械潛水表來當輔助」。而她也十分喜愛在活動上配戴的五十噚陶瓷表，王心恬覺得顏色很亮眼，存在感十足，「會想努力賺錢來買」。就如同王心恬所說，五十噚的代表性意義，來自它是目前所有潛水表的鼻祖，是時代開創性的指標。

而今年寶珀就以五十噚誕生的緣由為啟發，打造出Nageurs de combat限量腕表，藉以紀念第當時成為法國海軍戰鬥潛水員配備的故事。這只特別款腕表，參考原版舊作，將表圈12點鐘的傳統倒三角形標誌重現，並加上日曆窗。而且法國海軍，為支持特別款腕表的推出，還讓寶珀使用了戰鬥潛水員專屬的徽章鐫刻於底蓋上。同樣是限量推出的還有五十噚Barakuda腕表，這是向當時專營並生產潛水設備公司致敬表款。復刻自六〇年代末期的美學，忠實的呈現大型白色及紅色時標，以及帶有舊式鐳製風格的夜光塗層，然而最特別的還是利用與原款相同的熱帶橡膠表帶，增加收藏性。