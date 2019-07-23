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父親節猶豫訂哪間？這3間餐廳推大餐 香酥松露牛排、海鮮饗宴比豪華

2019-07-23 16:29聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

父親節即將到來，帶爸爸吃頓難得大餐，絕對少不了排餐或是海陸饗宴。茹絲葵推出香酥松露牛排，傑克牛排夏季活動菲力牛排升級，義大利餐廳Mad for Garlic推出蒜香海陸饗宴4人套餐，提供饕客選擇。

看準父親節商機，各大餐飲業者紛紛推出父親節限定活動，像是茹絲葵經典牛排館於8月2日到8月11日間，推出為期10天的節慶套餐，從開胃菜、主菜、配菜到甜點一次滿足。主菜主打美國引進新配方香酥松露菲力牛排，以珍稀松露口味討爸爸歡心。

另茹絲葵經典牛排館同步推出餐廳熱賣款，如頂級肋眼、紐約或菲力牛排、新鮮活龍蝦等豪華雙人套餐組合，餐後搭配手工草莓起司蛋糕，還可拿到專屬伴手禮青木定治手工愛心餅乾禮盒。節慶套餐價位自2,690元到2,900元間，雙人套餐則是6,890元起。

除了茹絲葵經典牛排館外，若想找相較價格較為親民牛排館，傑克牛排即日起推出「肉食一夏」優惠，點選小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排，立即將菲力牛排升級8盎司，每份原價1,190元，8月底前可享890元起。另若剛好是8月生日的壽星，點小海陸菲力牛排還加送龍蝦尾。

以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic，從7月26日到8月11日間推出「父親節蒜香海陸饗宴四人套餐」，共可享受到8道蒜香共享餐，還包含任選4杯葡萄柚、香橙氣泡飲等。其中，主菜包含新上市的MFG海陸拼盤，裡頭有新鮮龍蝦、噶瑪蘭黑豚法式里肌與美國牛排一起碳烤，大蒜奶油調味。價位5,280元起，加99元飲品升級啤酒無限暢飲，即日起開放訂位，訂金每人300元。

8月底前前往傑克牛排用餐，點選小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排，立即將菲力牛排升級8...
8月底前前往傑克牛排用餐，點選小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排，立即將菲力牛排升級8盎司。圖／傑克牛排提供
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以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic，推出父親節蒜香海陸饗宴四人...
以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic，推出父親節蒜香海陸饗宴四人套餐。圖／Mad for Garlic提供
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香酥松露菲力牛排是由美國引進的口味。圖／茹絲葵經典牛排館提供
香酥松露菲力牛排是由美國引進的口味。圖／茹絲葵經典牛排館提供
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茹絲葵經典牛排館於8月2日到8月11日間推出節慶套餐，主打香酥松露菲力牛排。圖／...
茹絲葵經典牛排館於8月2日到8月11日間推出節慶套餐，主打香酥松露菲力牛排。圖／茹絲葵經典牛排館提供
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