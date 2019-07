父親節猶豫訂哪間?這3間餐廳推大餐 香酥松露牛排、海鮮饗宴比豪華

2019-07-23 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



父親節即將到來,帶爸爸吃頓難得大餐,絕對少不了排餐或是海陸饗宴。茹絲葵推出香酥松露牛排,傑克牛排夏季活動菲力牛排升級,義大利餐廳Mad for Garlic推出蒜香海陸饗宴4人套餐,提供饕客選擇。

看準父親節商機,各大餐飲業者紛紛推出父親節限定活動,像是茹絲葵經典牛排館於8月2日到8月11日間,推出為期10天的節慶套餐,從開胃菜、主菜、配菜到甜點一次滿足。主菜主打美國引進新配方香酥松露菲力牛排,以珍稀松露口味討爸爸歡心。

另茹絲葵經典牛排館同步推出餐廳熱賣款,如頂級肋眼、紐約或菲力牛排、新鮮活龍蝦等豪華雙人套餐組合,餐後搭配手工草莓起司蛋糕,還可拿到專屬伴手禮青木定治手工愛心餅乾禮盒。節慶套餐價位自2,690元到2,900元間,雙人套餐則是6,890元起。

除了茹絲葵經典牛排館外,若想找相較價格較為親民牛排館,傑克牛排即日起推出「肉食一夏」優惠,點選小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排,立即將菲力牛排升級8盎司,每份原價1,190元,8月底前可享890元起。另若剛好是8月生日的壽星,點小海陸菲力牛排還加送龍蝦尾。