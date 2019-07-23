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文具迷必逛 規模最大2019誠品「理想的文具」

2019-07-23 16:27聯合報 記者江佩君╱即時報導

讓文具迷超期待的2019誠品書店「理想的文具」將於8/2在誠品信義店登場，今年規模也是歷來最大，跨誠品信義店2樓至6樓。囊括日、美、英等10國逾萬種獨特新奇文具，並打造懷舊風格的昭和時期雜貨店、復古日本小學教室場景等，更獨家與日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店。

日本百年文具品牌KOKUYO於東京千駄谷的文具品牌選物店「THINK OF THINGS」，這次在2019誠品書店「理想的文具」首次登台，在誠品信義3樓打造THINK OF THINGS台灣首間快閃店，原貌呈現日本東京千駄谷店場景，除了原創文具也推出多樣限定商品，THINK OF THINGS也和誠品書店共同企畫，以「在包袋中發現台灣」的概念，重新設計經典事務聯絡袋「FOUND TAIWAN IN THE BAG」。

誠品信義店6樓展演廳則變身為「理想文具店」，展場原味呈現懷舊風格、昭和時期的雜貨店，還有6大文具品牌實體店面，小時候鉛筆盒裡必備的Tombow蜻蜓牌，此次全台誠品獨家販售MONO橡皮擦50周年紀念組。主打「大人夢想文具」的HIGHTIDE，旗下品牌NEW RETRO把日本小學教室搬來展場，商品皆以日式復古可愛風格設計。

2019誠品書店「理想的文具」也邀來日本插畫團隊「山鳩舍」合作，山鳩舍首次與誠品書店合作推出多款獨家商品，本次展中也將山鳩舍插畫與7大文具品牌跨界聯名，包括在日本譽有「國民筆記本」之稱的TSUBAME筆記本、ZEBRA SARASA鋼珠筆復古系列等，肯定讓文具迷充滿驚喜、小心買到欲罷不能。

「理想的文具」展場資訊

日期：8/2-8/19

主展場：誠品信義店6樓展演廳

串連展場： 誠品信義店4樓風格文具館、 3樓forum、2樓精品文具館

衛星展：誠品台中園道店、誠品高雄大遠百店

MOLESKINE品牌限定店：誠品生活南西

THINK OF THINGS部分展覽陳列辦公桌、展示櫃可以買回家，也是首次對外...
THINK OF THINGS部分展覽陳列辦公桌、展示櫃可以買回家，也是首次對外販售。圖／誠品書店提供
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2019誠品書店「理想的文具」獨家與日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店，原貌呈現日本東京千駄谷店場景。圖／誠品書店提供
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eslite X 山鳩舍獨家聯名迷你筆記本。圖／誠品書店提供
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有日本「國民筆記本」之稱的TSUBAME筆記本與「山鳩舍」聯名。圖／誠品書店提供
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誠品書店「理想的文具」與日本插畫團隊「山鳩舍」合作打造限定專屬購物袋，特價89元...
誠品書店「理想的文具」與日本插畫團隊「山鳩舍」合作打造限定專屬購物袋，特價89元。圖／誠品書店提供
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「FOUND TAIWAN IN THE BAG」KOKUYO經典事務聯絡袋搭配12種台灣意象賽璐璐圖卡，890元。圖／誠品書店提供
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山鳩舍 x DELFONICS獨家聯名Rollbahn上掀線圈筆記本。圖／誠品書...
山鳩舍 x DELFONICS獨家聯名Rollbahn上掀線圈筆記本。圖／誠品書店提供
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2019年為Tombow橡皮擦50周年，Tombow特別將歷年經典款橡皮擦重現，...
2019年為Tombow橡皮擦50周年，Tombow特別將歷年經典款橡皮擦重現，更附贈限定MONO橡皮擦徽章，誠品書店獨家限量販售，200元。圖／誠品書店提供
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Tombow MONO 50周年橡皮擦造型提袋。圖／誠品書店提供
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