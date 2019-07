文具迷必逛 規模最大2019誠品「理想的文具」

2019-07-23 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



讓文具迷超期待的2019誠品書店「理想的文具」將於8/2在誠品信義店登場,今年規模也是歷來最大,跨誠品信義店2樓至6樓。囊括日、美、英等10國逾萬種獨特新奇文具,並打造懷舊風格的昭和時期雜貨店、復古日本小學教室場景等,更獨家與日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店。

日本百年文具品牌KOKUYO於東京千駄谷的文具品牌選物店「THINK OF THINGS」,這次在2019誠品書店「理想的文具」首次登台,在誠品信義3樓打造THINK OF THINGS台灣首間快閃店,原貌呈現日本東京千駄谷店場景,除了原創文具也推出多樣限定商品,THINK OF THINGS也和誠品書店共同企畫,以「在包袋中發現台灣」的概念,重新設計經典事務聯絡袋「FOUND TAIWAN IN THE BAG」。

誠品信義店6樓展演廳則變身為「理想文具店」,展場原味呈現懷舊風格、昭和時期的雜貨店,還有6大文具品牌實體店面,小時候鉛筆盒裡必備的Tombow蜻蜓牌,此次全台誠品獨家販售MONO橡皮擦50周年紀念組。主打「大人夢想文具」的HIGHTIDE,旗下品牌NEW RETRO把日本小學教室搬來展場,商品皆以日式復古可愛風格設計。

2019誠品書店「理想的文具」也邀來日本插畫團隊「山鳩舍」合作,山鳩舍首次與誠品書店合作推出多款獨家商品,本次展中也將山鳩舍插畫與7大文具品牌跨界聯名,包括在日本譽有「國民筆記本」之稱的TSUBAME筆記本、ZEBRA SARASA鋼珠筆復古系列等,肯定讓文具迷充滿驚喜、小心買到欲罷不能。

「理想的文具」展場資訊

日期:8/2-8/19

主展場:誠品信義店6樓展演廳

串連展場: 誠品信義店4樓風格文具館、 3樓forum、2樓精品文具館

衛星展:誠品台中園道店、誠品高雄大遠百店