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幫鞋包想對白「主人不穿我會很難過！」 購物狂Selina內心戲有夠多

2019-07-23 16:12聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌TOD’S發表秋冬系列，請到Selina任家萱擔任嘉賓，頂著大熱天穿上高領毛衣搭配風衣的她雖然熱到一直冒汗，但講到這些時尚單品可是難掩興奮之情，還自曝是個購物狂！

Selina透露，在為活動試衣的時候本來預計要穿另一套，但是因為看到秀上展示同件的模特兒是劉雯，馬上打消這個念頭：「我沒有勇氣穿同款！人家是超模耶！我後來改穿的這身造型可以修飾身形，特別是腳上的靴子，皮革很挺所以讓腿看起來很直，我覺得大家還是要選適合自己的風格比較好。」她也大推秋冬全新推出的D-Styling Micro微型款，尺寸可愛，配色很有秋天的感覺。但是要帶小包出門，勢必就要聰明收納而且不能帶太多東西，這部分她也有自己的一套方式：「只能用小皮夾取代錢包，當然這樣就不能帶零錢，連帶買東西我都會故作大方說『不用找了！』其實只是不想要拿到零錢而已。」

除此之外，TOD’S的New Joy系列包款也是Selina的最愛，愛到她一連入手兩種尺寸。「我真的算是購物狂，遇到無法下決定的時候還會包色。」但她買來的東西也都會物盡其用：「因為我覺得常用、常穿，對包包、鞋子來說就是最好的保養方式，而且你買東西回家如果不用，他們會很傷心，想說主人都不穿搭我們。」儼然走一個「靈魂系」購物女孩的路線。

七夕情人節即將到來，Selina不免俗也被問到了感情問題，尤其是之前因為合作真人秀而傳出緋聞的張睿軒，有無繼續聯絡？「我們平常其實就是禮貌性的問候而已，不過過一陣子會一起出席一個活動。」希望另一半在七夕送上花或包包？主持經驗越來越豐富的她回答也充滿綜藝梗：「如果先送花然後再拿出包包就太棒了！」

TOD’S秋冬延伸品牌精湛皮革工藝美學並重塑經典，除了推出俏皮的D-Styling Micro微型包款之外，也有同系列全新的托特包款式，以及以鉚釘裝飾的水桶包、異材質馬鞍包等等。鞋履系列則是打造全新膠底樂福鞋，橡膠豆豆從鞋底延伸至鞋身的巧思設計勾勒出俐落線條，搭配鞋面上的金屬飾釦展現摩登性格。而八月中即將上市的Happy Moments By Alber Elbaz限量聯名系列，除了推出包款之外，更將Alber Elbaz擅長的芭蕾舞鞋搭上經典豆豆元素，做了最完美的結合。

Selina穿秋冬系列服飾，手拎D-Styling Micro微型包，穿豆豆裝飾...
Selina穿秋冬系列服飾，手拎D-Styling Micro微型包，穿豆豆裝飾細節皮革靴款。記者吳曉涵／攝影
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TOD’S 絲緞水桶包，各32,400元。圖／迪生提供
TOD’S 絲緞水桶包，各32,400元。圖／迪生提供
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TOD’S 仿古牛皮金屬飾釦膠底樂福鞋，28,500元。圖／迪生提供
TOD’S 仿古牛皮金屬飾釦膠底樂福鞋，28,500元。圖／迪生提供
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TOD’S Micro D-Styling裸粉色絨面手提包，46,600元。圖／...
TOD’S Micro D-Styling裸粉色絨面手提包，46,600元。圖／迪生提供
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TOD’S D-Styling皮革手提包，56,900元。圖／迪生提供
TOD’S D-Styling皮革手提包，56,900元。圖／迪生提供
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義大利時尚品牌TOD’S發表秋冬系列，請到Selina任家萱擔任嘉賓。記者吳曉涵...
義大利時尚品牌TOD’S發表秋冬系列，請到Selina任家萱擔任嘉賓。記者吳曉涵／攝影
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TOD’S T Factory X Alber Elbaz 芭蕾舞豆豆鞋，價格...
TOD’S T Factory X Alber Elbaz 芭蕾舞豆豆鞋，價格店洽。圖／迪生提供
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七夕
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