幫鞋包想對白「主人不穿我會很難過！」 購物狂Selina內心戲有夠多

2019-07-23 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌TOD’S發表秋冬系列，請到Selina任家萱擔任嘉賓，頂著大熱天穿上高領毛衣搭配風衣的她雖然熱到一直冒汗，但講到這些時尚單品可是難掩興奮之情，還自曝是個購物狂！

Selina透露，在為活動試衣的時候本來預計要穿另一套，但是因為看到秀上展示同件的模特兒是劉雯，馬上打消這個念頭：「我沒有勇氣穿同款！人家是超模耶！我後來改穿的這身造型可以修飾身形，特別是腳上的靴子，皮革很挺所以讓腿看起來很直，我覺得大家還是要選適合自己的風格比較好。」她也大推秋冬全新推出的D-Styling Micro微型款，尺寸可愛，配色很有秋天的感覺。但是要帶小包出門，勢必就要聰明收納而且不能帶太多東西，這部分她也有自己的一套方式：「只能用小皮夾取代錢包，當然這樣就不能帶零錢，連帶買東西我都會故作大方說『不用找了！』其實只是不想要拿到零錢而已。」

除此之外，TOD’S的New Joy系列包款也是Selina的最愛，愛到她一連入手兩種尺寸。「我真的算是購物狂，遇到無法下決定的時候還會包色。」但她買來的東西也都會物盡其用：「因為我覺得常用、常穿，對包包、鞋子來說就是最好的保養方式，而且你買東西回家如果不用，他們會很傷心，想說主人都不穿搭我們。」儼然走一個「靈魂系」購物女孩的路線。

七夕情人節即將到來，Selina不免俗也被問到了感情問題，尤其是之前因為合作真人秀而傳出緋聞的張睿軒，有無繼續聯絡？「我們平常其實就是禮貌性的問候而已，不過過一陣子會一起出席一個活動。」希望另一半在七夕送上花或包包？主持經驗越來越豐富的她回答也充滿綜藝梗：「如果先送花然後再拿出包包就太棒了！」