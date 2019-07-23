周董又曬奶茶照 上面一層烤布蕾還加料超誘人
周杰倫愛喝奶茶不是秘密，他曾在IG曬出愛店「麥吉machi machi」瓶裝紅茶拿鐵，吸引許多粉絲朝聖，最近不但曬出「烤布蕾紅茶拿鐵」，最新照片還拉著林俊傑一起在原宿店喝好喝滿，實在是十足手搖飲控。好友五月天的阿信也在21日貼限時動態，tag周董「有人在東京喝，我在台北喝」立刻在社群上擴散開來，又要吸引一波天王奶茶朝聖風了！
周董近日貼出的誘人的「烤布蕾紅茶拿鐵」，上層蓋了一層邪惡的烤布蕾，微焦鮮黃的顏色吸引許多粉絲留言，他PO文表示「我國中同學28年前可是流川楓的樣子，我怕我自己太瘦所以多喝珍奶」，粉絲看到上面還蓋著烤布蕾，杯底還有多加料，搞笑回應周董：「這好像不只是一杯奶茶的熱量，上面那一層是什麼」、「這樣會朝赤木剛憲的體型發展」、「這奶茶太誘人了！」。
被暱稱為「周杰倫奶茶」的「麥吉machi machi」，在IG上是網友愛店，網友分享「奶酪紅茶拿鐵」奶香濃郁，奶酪紅茶拿鐵喝起來綿密，口感有層次且甜度可調。「烤布蕾紅茶拿鐵」像喝的甜點，類似濃厚的奶蓋飲料感覺，上面有一層烤布蕾覆蓋，可先吸一口烤布蕾區感受綿密，再讓它與底下的紅茶拿鐵一起飲用，當午茶實在幸福。各分店店址與營業時間可上店家粉絲團查詢。
哪裡喝
麥吉machi machi
地址：台北市大安區大安路一段51巷16號
更多分店請上粉絲團查詢
奶酪紅茶拿鐵瓶裝 85
烤布蕾紅茶拿鐵 65
售價如有誤植或更動以店家現場公告為準
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