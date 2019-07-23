BAC「粉紅凡爾賽」玫瑰蛋糕浪漫回歸 買父親節蛋糕加送冰淇淋

2019-07-23 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



繼紅玫瑰「玫你不可」、白玫瑰「白色戀人」後，BAC經典玫瑰系列蛋糕七夕甜蜜回歸！這此推出充滿戀愛氛圍的色調，全新「粉紅凡爾賽」以經典的粉色玫瑰外型與酸甜莓果滋味，讓人彷彿置身戀愛花瓣裡。

浪漫唯美的「粉紅凡爾賽」就像一朵盛開的粉色玫瑰花，不只吸睛閃還能嘗到甜密的美妙滋味，舌尖留下的莓果香更代表著愛情的酸甜。「粉紅凡爾賽」蛋糕內層由香草戚風蛋糕組成，再夾入清爽的覆盆子果醬與手工醃漬櫻桃內餡，讓七夕贈禮又多了一款情意十足的贈禮選擇。即日起開放消費者訂購，8/2至8/11門市取貨，購買「粉紅凡爾賽」即贈精美提袋。