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打開你的心扉！林曉同珠寶就是想偷走你的心

2019-07-23 12:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

因應七夕情人節即將到來，各家珠寶品牌也推出了應景新作，林曉同設計師珠寶（Lin Shiao Tung Jewelry）以紀念品牌創立19周年，推出限量作品「偷心鑰匙」鑽石墜鍊，寓意長長久久。而台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery則以海洋多面向來形塑女性特質，打造多款襯膚珠寶作品，提供贈禮的選擇。

今年是林曉同設計師珠寶品牌創立的19周年，在將邁向下一個里程碑的同時，特別打造了偷心鑰匙鑽石墜鍊系列，除了是紀念周年也是呈現對愛情的謳歌。設計師以中國結中盤纏相連的同心結結合鑰匙的形狀，希望收到這項作品的人都能打開心扉，找到屬於自己人生的幸福，閃耀戀情的光芒。而且，這限量的紀念作品，也維持了品牌一貫的一筆成型設計手法，也是期許每對戀人的愛情能長久如一，也帶有品牌能永續經營的寓意，有著多重的意義。

而Olivia Yao Jewellery則是在七夕到來時，以新的角度來審視女性多元的特質，就有如海洋般的變化多端。進而打造出Ripple系列首飾，以霧亮面交錯的細緻絲紋裝飾於鍍18K金的黃銅架構，如同光芒隱現的粼粼水波。並於適當的位置鑲上珍珠，象徵著放進心中最重要的位置，而且更能襯托肌膚透亮，更顯纖細典雅，無論何種場合搭配皆適合。

Olivia Yao Jewellery Golden Ripple項鍊，3,6...
Olivia Yao Jewellery Golden Ripple項鍊，3,600元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
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林曉同設計師珠寶19周年紀念偷心鑰匙鑽石墜鍊，白金版，約34,200元起。 圖／...
林曉同設計師珠寶19周年紀念偷心鑰匙鑽石墜鍊，白金版，約34,200元起。 圖／Lin Shiao Tung Jewelry提供
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林曉同設計師珠寶19周年紀念偷心鑰匙鑽石墜鍊，18K金版，約34,200元起。 ...
林曉同設計師珠寶19周年紀念偷心鑰匙鑽石墜鍊，18K金版，約34,200元起。 圖／Lin Shiao Tung Jewelry提供
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珠寶愛情
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