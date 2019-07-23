打開你的心扉！林曉同珠寶就是想偷走你的心

2019-07-23 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因應七夕情人節即將到來，各家珠寶品牌也推出了應景新作，林曉同設計師珠寶（Lin Shiao Tung Jewelry）以紀念品牌創立19周年，推出限量作品「偷心鑰匙」鑽石墜鍊，寓意長長久久。而台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery則以海洋多面向來形塑女性特質，打造多款襯膚珠寶作品，提供贈禮的選擇。

今年是林曉同設計師珠寶品牌創立的19周年，在將邁向下一個里程碑的同時，特別打造了偷心鑰匙鑽石墜鍊系列，除了是紀念周年也是呈現對愛情的謳歌。設計師以中國結中盤纏相連的同心結結合鑰匙的形狀，希望收到這項作品的人都能打開心扉，找到屬於自己人生的幸福，閃耀戀情的光芒。而且，這限量的紀念作品，也維持了品牌一貫的一筆成型設計手法，也是期許每對戀人的愛情能長久如一，也帶有品牌能永續經營的寓意，有著多重的意義。