馬來西亞環球廚藝挑戰賽捷報 正修餐飲系奪2金5銀5銅

2019-07-23 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



正修科大餐飲管理系參加「2019馬來西亞環球廚藝挑戰賽」再傳捷報，師生共摘下2金5銀5銅，其中老師鄭欽俊、一年級生王若甄及二年級生郭璧菁都拿下單項最高分，實力令人刮目相看。

「馬來西亞環球廚藝挑戰賽」屬世界廚師協會認證的C級賽事，今年共有大陸、菲律賓、新加坡、澳門等9國300名選手參賽。

正修科大餐飲系組團「出征」，首次出國參賽的一年級生王若甄 即以「糯米雞肉捲拼左宗棠雞拼蜜汁杏鮑菇塔」拿下現場個人熱烹雞肉料理全項最高分！

王若甄這道「金牌料理」以雞腿醃漬入味，再以炒香米糕捲起蒸熟，炸到酥脆再搭配醬汁，入口回味。而左宗棠雞的內餡多汁，裹粉炸得酥脆。杏鮑菇則將塞入炒香餡料，外層裹上堅果類，入口清爽。

她說，為了人生第一場國際賽，每天都「夜練」，如果沒有教練鄭銘松嚴格的密集訓練，她應該拿不到這麼好的成績。

以「夢幻旅程」拿下「三色糕點展示」銅牌最高分的餐飲系二年級學生郭璧菁，製作的3款甜點都走經典風，像「芒果菠蘿泡芙」，是酥脆外皮搭配酸甜的芒果餡，中間夾層配上檸檬餅乾，最上層是百香果乳酪。「蕉榛果生巧克力塔」，底層是巴芮脆片加上香甜香蕉餡，配上生巧克力餡與榛果，甜而不膩。

郭璧菁說，這是她首次參加盤飾點心比賽，不知道該如何準備，幸有陳怡君老師耐心教導，才能拿下高分。

得獎無數的蔬果雕高手鄭欽俊老師這次再以「乘鳳小仙子」在個人靜態蔬果雕藝術類拿下金牌，陳怡君老師的「台灣菒物」在三色糕點展示拿下銅牌，鄭銘松老師的「歡」在個人靜態蔬果雕藝術類拿下銀牌。