30歲後白髮問題擾人 法美髮品牌首度推出激黑精華

2019-07-23 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



愛美的女性朋友勤做臉部美白，但可害怕極了白頭髮。法國美髮品牌PHYTO髮朵研究發現，30歲後。白髮問題就一直困擾許多人，不管是年齡、遺傳、壓力或生活習慣等，都是導致白髮的成因。

白髮就像皺紋一樣，讓人想盡辦法掩蓋這道歲月痕跡。

PHYTO髮朵實驗室、法國政府研究院，以及巴黎醫院共同合作，研究發現白髮的成因為毛囊中製造黑色素的細胞退化，同時黑色素傳遞過程失能，導致黑色素下降，形成白髮。

針對現代人的抗白髮需求，以及白髮困擾漸趨年輕化現象，PHYTO髮朵今夏全新推出首款「RE30激黑賦活精華」，訴求透過98%天然成分，與一般短暫性染髮或上色產品不同，其不含著色染劑，而是深入頭髮結構由內而外調理，從髮根開始能夠看見頭髮原色。

「RE30激黑賦活精華」建議使用方式為一天一次，一次使用約8下，可直接噴於乾或濕的頭皮上，毋需再沖洗。