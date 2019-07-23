親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

「自動販賣機」給靈感 義大許聖宗奪最佳劇情獎

2019-07-23 11:18聯合報 記者王昭月╱即時報導

對電影產業特別憧憬的大男孩許聖宗，大二那年毅然轉學至到義守大學念電影與電視系，並快馬加鞭在2年內自製自導、自演完成3部影片，希望能「被看見」。一心投入影視創的他，終於以「自動販賣機」這部微電影，在第5屆LEXUS新銳影展嶄露頭角，拿下「最佳劇情片」！

許聖宗原本讀資訊傳播科系，但拗不過內心電影魂的呼喚，轉讀影視系學拍電影，期待自己的理念能藉由影響傳播出去，在校內，他一有機會就找朋友拍片，也積極投件參賽，屢敗屢戰，這次奪將的「自動販賣機」，從簡單的故事概念出發，但畫面調度、節奏掌握恰如其分，將故事本質以清楚、明朗的線條勾勒，獲得評審團肯定。

「我做到了」，許聖宗上台領獎時腦筋一片空白，但掩不住內心的悸動，他說，「自動販賣機」描述一名大學生半夜突然想在販賣機買飲料，身上卻差1塊錢，為此他想盡各種辦法。整部片在黑暗中進行，影像風格極具實驗精神，劇情看似無厘頭的劇情，卻也投射他自己的心境，「若努力嘗試了，卻還是沒有機會，該怎麼辦呢」？

獲新銳影展的肯定，許聖宗覺得壓力正才開始，但他不放棄自己想做的事。他說，拍片這條路，已故導演楊德昌可說是他的啟蒙偶像，楊導的「一一」等影片，他看過一遍又一遍，每次心得都不同。

而系上老師李志薔曾說「好電影會永久留下」，這句話也成為他的座右銘，這個暑假，他即會跟隨張國甫老師進行產學專案的拍製作業，擔任場記紮實學功夫，朝導演之路邁進。

男大生許聖宗內心住著電影魂，二年拍三片， 終於拿獎。記者王昭月／攝影
男大生許聖宗內心住著電影魂，二年拍三片， 終於拿獎。記者王昭月／攝影
分享
半夜想在自動販機投幣買飲料，卻差一塊錢？你會怎麼辦？義大影視系學生許聖宗以此心境...
半夜想在自動販機投幣買飲料，卻差一塊錢？你會怎麼辦？義大影視系學生許聖宗以此心境拍成微電影，拿下新銳影展「最佳劇情」獎。記者王昭月／攝影
分享

微電影義守大學
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

馬來西亞環球廚藝挑戰賽捷報 正修餐飲系奪2金5銀5銅

2019-07-23 12:04

為何硬要穿高跟鞋？貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到

2019-07-23 10:26

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

把經典設計戴上手 SWATCH打造包浩斯致敬表

2019-07-22 19:09

拿免費機票出國玩！台灣虎航號召投票 拿第一抽不限航點來回機票

2019-07-22 18:35

搞怪女友一定愛！LULU GUINNESS編織包又有新貨到

2019-07-22 18:16

Krispy Kreme夏季消暑新品登場 買盒裝免費送原味甜甜圈

2019-07-22 17:10

「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23

為贏而生！華碩ROG Phone II發表 電競大全配這次更驚人

2019-07-22 16:22

LV打造帥氣高級珠寶 形塑女英雄精神

2019-07-22 16:19

卡爾最後的設計 香奈兒全新CHANEL 19包滿滿是經典

2019-07-22 15:47

抗老保養＝太油膩？嬌蘭全新「雲朵霜」讓油皮女也能抗老控油

2019-07-22 15:27

國產高檔肉牛開創市場 農委會樂觀其成

2019-07-22 14:23

台版安格斯牛 830公斤「阿肥」今屠宰早搶購一空

2019-07-22 14:21

夏日健康大作戰 天然保養品牌當紅

2019-07-22 14:04

影／探索生態、親近自然 東眼山邀您「回森林家」

2019-07-22 14:00

勇敢做自己 回心中的甘

2019-07-22 13:09

小宅經濟當道～手刀搶「百萬購屋金」圓小資族成家夢

2019-07-22 13:07

規格超越德、日 台灣輔具暨長照展25日登場

2019-07-22 12:42

好市多商品介紹「欲言又止」 他急呼：什麼啦，把話說完啊

2019-07-22 11:34

首隻台版安格斯牛今屠宰上市 早被高檔餐廳訂購

2019-07-22 11:17

「小丸子書包」要價八千他喊貴 網友：買到賺到

2019-07-22 11:07

捐款幫助受暴婦幼 抽香港雙人自由行

2019-07-22 10:38

日本櫻花開得那麼美 原來這項法寶可治病與通氣

2019-07-22 07:28

全台最「藻」餐廳！ 到「Hi-Q鱻食」置身水族箱吃仙女餐

2019-07-21 23:23

限量70組！Lady M情人節氣球明開搶 還有這款「大人味」新登場

2019-07-21 19:16

影／夏旅展撿便宜！長榮官網促銷 旅行社團費同步降價

2019-07-21 17:02

Chou Chou重開幕走回法式純粹 首場星廚聯烹7月底登場

2019-07-21 16:55

一扭就換！泡泡騷推二代可換圖面 支援無線充電無阻礙

2019-07-21 16:14

送禮別具「巧」思！ GODIVA七夕、中秋禮盒甜蜜登場

2019-07-21 15:47

夏天的手表也要清爽 白色系是女性最佳造型夥伴

2019-07-21 14:58

紅色是最浪漫的顏色！巴黎世家、Valentino七夕限定系列登場

2019-07-21 14:57

「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓

2019-07-21 14:18

換上超酷面具 永康街Gucci藝術牆慶祝新系列上市

2019-07-21 13:43
看更多

熱門文章

成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58

Uber Eats、Foodpanda的合作餐飲 八成有食安風險

2019-07-22 13:00

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

冰島海灘逾50頭鯨魚集體擱淺 飛行員拍下心碎一幕

2019-07-22 14:34

嫌桃機三航廈太貴 建築師：愛名牌要有guts

2019-07-22 16:28

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

南一中換校長再度引發一中爭議 學生竟到中一中拉布條

2019-07-23 11:33

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

【我見我思】林小混／早餐店裡的一尾鯨魚

2019-07-23 06:00

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

桃機第三航廈跟時間賽跑 林佳龍：盡速發包如期完工

2019-07-22 18:13

水淹鐵軌 台鐵九讚頭往返內灣暫時不通

2019-07-22 15:04

【生活點滴】劉洪貞／同學會後我們一起寫書

2019-07-23 06:00

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

【生活趣聞】潘洛克／褲子穿反的帥氣英雄

2019-07-23 06:00

她的身體不快樂 20至39歲女性腸躁症比率高

2019-07-22 14:35

卡爾最後的設計 香奈兒全新CHANEL 19包滿滿是經典

2019-07-22 15:47

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

影／寶寶愛哭鬧 新手爸媽必學三招按摩

2019-07-22 15:28

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49

規格超越德、日 台灣輔具暨長照展25日登場

2019-07-22 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top