「自動販賣機」給靈感 義大許聖宗奪最佳劇情獎

2019-07-23 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



對電影產業特別憧憬的大男孩許聖宗，大二那年毅然轉學至到義守大學念電影與電視系，並快馬加鞭在2年內自製自導、自演完成3部影片，希望能「被看見」。一心投入影視創的他，終於以「自動販賣機」這部微電影，在第5屆LEXUS新銳影展嶄露頭角，拿下「最佳劇情片」！

許聖宗原本讀資訊傳播科系，但拗不過內心電影魂的呼喚，轉讀影視系學拍電影，期待自己的理念能藉由影響傳播出去，在校內，他一有機會就找朋友拍片，也積極投件參賽，屢敗屢戰，這次奪將的「自動販賣機」，從簡單的故事概念出發，但畫面調度、節奏掌握恰如其分，將故事本質以清楚、明朗的線條勾勒，獲得評審團肯定。

「我做到了」，許聖宗上台領獎時腦筋一片空白，但掩不住內心的悸動，他說，「自動販賣機」描述一名大學生半夜突然想在販賣機買飲料，身上卻差1塊錢，為此他想盡各種辦法。整部片在黑暗中進行，影像風格極具實驗精神，劇情看似無厘頭的劇情，卻也投射他自己的心境，「若努力嘗試了，卻還是沒有機會，該怎麼辦呢」？

獲新銳影展的肯定，許聖宗覺得壓力正才開始，但他不放棄自己想做的事。他說，拍片這條路，已故導演楊德昌可說是他的啟蒙偶像，楊導的「一一」等影片，他看過一遍又一遍，每次心得都不同。