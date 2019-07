為何硬要穿高跟鞋?貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到

2019-07-23 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



人稱「貝嫂」的維多利亞貝克漢在大眾印象裡不太喜歡笑,總是酷酷的表情樹立出獨特的高冷氣質。不過其實她真的是個頗為幽默的人,從何得知?從她的設計也許可以看出一些端倪。

兩年前,維多利亞同名品牌的副牌Victoria by Victoria Beckham推出了一件上面印有「FASHION STOLE MY SMILE時尚偷走了我的笑容」的T恤,這個商品當時被她本人穿上街而爆紅,更因為字面上的意思讓人聯想到她不愛笑的形象,更顯有趣。