為何硬要穿高跟鞋？貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到
人稱「貝嫂」的維多利亞貝克漢在大眾印象裡不太喜歡笑，總是酷酷的表情樹立出獨特的高冷氣質。不過其實她真的是個頗為幽默的人，從何得知？從她的設計也許可以看出一些端倪。
兩年前，維多利亞同名品牌的副牌Victoria by Victoria Beckham推出了一件上面印有「FASHION STOLE MY SMILE時尚偷走了我的笑容」的T恤，這個商品當時被她本人穿上街而爆紅，更因為字面上的意思讓人聯想到她不愛笑的形象，更顯有趣。
而本季維多利亞又再度施展幽默感，推出兩件全新的寬版剪裁slogan T恤，一件寫著「STYLE ICON時尚指標」，另一件則是品牌官網限定販售的「I CANT CONCENTRATE IN FLATS穿著平底鞋我就無法專心」。前者展現自誇的自信，更在她親自示範並於IG發文後，目前最小尺寸已經缺貨，果然是名符其實的「時尚指標」；而後者的標語更是暗藏了秘密—維多利亞曾經在訪問中透露因為骨骼健康因素和舒適度考量，她正在練習讓自己減少穿高跟鞋的次數，但實際上她還是一直穿高跟鞋，此舉也被網友視為打臉自己，所以這次推出這件T恤應該可以看作是她為自己行為所做的一種解釋，不過這還真的是只有她的忠實粉絲才能看懂這個slogan的意義啊！
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