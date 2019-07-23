暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



暑假旅遊旺季，很多民眾喜歡到日本藥粧店掃貨，拿來自用或送禮。台中市食藥處提醒出國旅遊的民眾，國外歸類為食品的蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品，在國內被認定為中藥，攜帶入境有限量，一般民眾不具藥商資格，上網販售違反藥事法，裁罰3萬元到200萬元，情節嚴重者移送法辦，最重10年徒刑、得併科1億元罰金，台中上半年有30人因此遭裁罰。

蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品，宣稱具有補腎強筋骨、舒眠及降糖降脂功效，在國外歸類為食品，很多民眾因此在日本藥妝店大肆採購，或請朋友代購，以為非藥品入關沒有限量問題，結果買太多，或朋友送太多，一時用不完，很多人拿到上網販售，被查獲裁罰才發現「代誌大條」。

台中市食安處說明，蒺藜、淫羊藿、含葛花等產品，經衛生福利部函釋，為台灣中藥藥典的中藥材，如製成膠囊，應以中藥管理，不具藥商資格，依藥事法規定，不得販賣；民眾購買或攜帶中藥材回國，入境時有限量規定，中藥材每種至多攜帶1公斤，合計不得超過12種；而中藥成藥每種最多12瓶（盒），以總數不得超過36瓶（盒）為限；如預期購買藥物超出限量規定，應事前向食藥署申請進口同意。

另外，購買藥品未經審查也無明確標示，不僅不保證藥品品質及安全，若使用未經許可的藥品，發生藥害時也不能申請藥害救濟。