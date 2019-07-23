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網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19聯合報 記者趙容萱╱即時報導

網拍隱形眼鏡盒也有事？」很多台灣遊客愛到日本藥妝店掃貨，台中市一名林姓粉領族趁著到日本旅遊，看到日本藥妝店有販售號稱「斷貨王」的隱形眼鏡盒，大肆掃貨，不但自用、送禮，剩下的網拍補貼旅費，沒想到被查獲，台中市食藥處認定隱形眼鏡盒是醫療器材，依違反藥事法，罰三萬元，這下糗了，「荷包大失血」。

很多民眾到日本旅遊，最常到日本藥妝店大掃貨，熱門商品包含「曼秀雷敦金色加強AD20」、「新LULU感冒錠」、各式腸胃藥等藥品都很夯，網路上也有網友力推遊日必買「離子導入儀」、隱形眼鏡、隱形眼鏡盒，小到各種品牌的棉花棒、OK繃、衛生棉條等都有死忠粉絲。

林姓粉領族說，她在出國前有「做功課」，網搜發現日本有一款隱形眼鏡盒好用、輕巧又易攜帶，夯到有「斷貨王」稱號，所以到日本藥妝店就特別注意這個品項，想說送禮自用兩相宜，買多了還可以網拍賺點錢補貼旅費，沒想到隱形眼鏡盒才上網賣沒幾個，就被查獲，罰款3萬元，荷包大失血。

台中市食藥處說明，依藥事法規定，未具藥商資格，不得販售藥品、醫療器材，違者遭裁罰3萬元到200萬元，情節嚴重者移送法辦，最重10年徒刑、得併科1億元罰金。值得注意的是，包括曼秀雷敦、綠油精等藥品類，認定上比較沒問題，反而是離子導入儀、隱形眼鏡、隱形眼鏡盒，小到棉花棒、OK繃、衛生棉條等，都被列為醫療器材，民眾若不具藥商資格，依藥事法規定，不得販賣，要特別注意。

日本藥妝店是旅人常光顧的地方。本報資料照
日本藥妝店是旅人常光顧的地方。本報資料照
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隱形眼鏡網拍台中市
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