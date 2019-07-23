網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「網拍隱形眼鏡盒也有事？」很多台灣遊客愛到日本藥妝店掃貨，台中市一名林姓粉領族趁著到日本旅遊，看到日本藥妝店有販售號稱「斷貨王」的隱形眼鏡盒，大肆掃貨，不但自用、送禮，剩下的網拍補貼旅費，沒想到被查獲，台中市食藥處認定隱形眼鏡盒是醫療器材，依違反藥事法，罰三萬元，這下糗了，「荷包大失血」。

很多民眾到日本旅遊，最常到日本藥妝店大掃貨，熱門商品包含「曼秀雷敦金色加強AD20」、「新LULU感冒錠」、各式腸胃藥等藥品都很夯，網路上也有網友力推遊日必買「離子導入儀」、隱形眼鏡、隱形眼鏡盒，小到各種品牌的棉花棒、OK繃、衛生棉條等都有死忠粉絲。

林姓粉領族說，她在出國前有「做功課」，網搜發現日本有一款隱形眼鏡盒好用、輕巧又易攜帶，夯到有「斷貨王」稱號，所以到日本藥妝店就特別注意這個品項，想說送禮自用兩相宜，買多了還可以網拍賺點錢補貼旅費，沒想到隱形眼鏡盒才上網賣沒幾個，就被查獲，罰款3萬元，荷包大失血。