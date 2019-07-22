狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



沒看過「噴仙氣」的粉盒嗎？現在Sulwhasoo雪花秀就讓你看看，什麼叫做噴仙氣的粉盒。選在七夕情人節前夕，雪花限量推出「鳳凰于飛」限量系列，攜手韓國藝術家Kim Kyong-hee打造粉霜盤、唇彩盤上，都有「瑞獸樂園圖」，有鳳凰、龍、孔雀、麋鹿等飄仙氣的動物，根本就是藝術品啊。

韓國頂級美妝保養品牌雪花秀，從2015年起，就與藝術家合作推出藝術美妝系列，之前主題包括牡丹、莊周夢蝶、比翼雙飛與桃源仙境，2019年就以鳳凰于飛為主題，淡雅的顏色，搭配各種神獸、動物，營造出吉祥圓滿的氛圍，將於7月25日上市。

鳳凰于飛系列中，動物其實代表不同吉祥涵義，鳳凰象徵勇敢與幸福、蓮花象徵事業成功與生育、牡丹是財富等，不管是送人、自用，都代表著祝福。

雪花秀鳳凰于飛限量系列，包含有完美瓷肌氣墊粉霜、全新升級滋晶雪瀅氣墊粉霜，也首次推出限量唇彩盤，有超美外盒，還能打造出韓妞潤澤、優雅的幸福妝感。

全新升級的滋晶雪瀅氣墊粉霜，蘊含全新「專利珠光複合物EX」，全新白百合精萃及白蔘多醣體，上妝同時保養，共3色選擇。

雪花秀明星商品「完美瓷肌氣墊粉霜」，上市以來深受美妝控們的喜愛，蘊含雪花秀經典成分「滋陰平衡極萃」，給予肌膚正能量，並加強保濕鎖水，達到零瑕疵、告別暗沉肌膚。