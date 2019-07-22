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FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自日本的奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S，去年9月於台北誠品生活南西成立1號店，吸引大量人潮排隊搶吃，在台灣掀起一波鬆餅風潮。今年，2號店將與誠品再度攜手，8/10於台中誠品勤美綠園道正式開幕。

FLIPPER’S已在日本國內外展開12家店鋪，堅持使用高品質講究的食材，鬆軟綿密的舒芙蕾帶給消費者前所未有的新食感、新體驗。這次台中2號店除了帶來招牌原味、水果、靜岡抹茶舒芙蕾鬆餅以外，將推出門市限定口味「雙層芒果奶酪舒芙蕾」，使用兩種口味雙色鮮奶油淋在鬆軟的舒芙蕾鬆餅，並放上滿滿的芒果切塊，新鮮的果肉搭配上特製的芒果淋醬與雙色芒果冰淇淋奶酪，展現夏日限定的清爽滋味。

此外，8/10至8/16開幕期間 ，每日前30名來店享用期間限定商品「雙層芒果奶酪舒芙蕾」，即可獲得「FLIPPER’S 迷你隨身背袋」禮物一份。

「FLIPPER’S 誠品勤美綠園道店」

開幕日：2019年8月10日(8月3日起試營運)

地址：台中市西區公益路 68 號 1F

營業時間：週一至週五11:00-22:00；週六至週日10:30-22:00

誠品勤美綠園道店示意圖。圖／FLIPPER‘S提供
誠品勤美綠園道店示意圖。圖／FLIPPER‘S提供
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台灣2號店限定「雙層芒果奶酪」售價380元。圖／FLIPPER‘S提供
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芒果誠品冰淇淋
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