把經典設計戴上手 SWATCH打造包浩斯致敬表

2019-07-22 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



喜歡設計、藝術的人，絕對不會對包浩斯（Bauhaus）感到陌生，這所位於德國的藝術和建築學校，帶起現代設計運動風潮，至今剛好滿100年。因此，SWATCH在今年便推出結合包浩斯招牌元素系列腕表，在造型時更能凸顯個人風格。

自創立以來，SWATCH就和藝術、設計與電影領域息息相關，更曾推出時裝設計師、導演或是知名歌手的聯名表款。適逢今年是德國包浩斯學校成立100周年，SWATCH便把其招牌的三原色、極簡設計與幾何圖型，運用於腕表的設計，推出「BAU SWATCH」。這系列依循了少即是多、形隨機能和忠於材質的包浩斯經典設計概念來延伸，運用了紅、黃、藍三原色，串連起圓型、方型、三角型等基本造型，重新排列組合並賦予巧思的結構轉換。