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把經典設計戴上手 SWATCH打造包浩斯致敬表

2019-07-22 19:09聯合報 記者曾智緯╱即時報導

喜歡設計、藝術的人，絕對不會對包浩斯（Bauhaus）感到陌生，這所位於德國的藝術和建築學校，帶起現代設計運動風潮，至今剛好滿100年。因此，SWATCH在今年便推出結合包浩斯招牌元素系列腕表，在造型時更能凸顯個人風格。

自創立以來，SWATCH就和藝術、設計與電影領域息息相關，更曾推出時裝設計師、導演或是知名歌手的聯名表款。適逢今年是德國包浩斯學校成立100周年，SWATCH便把其招牌的三原色、極簡設計與幾何圖型，運用於腕表的設計，推出「BAU SWATCH」。這系列依循了少即是多、形隨機能和忠於材質的包浩斯經典設計概念來延伸，運用了紅、黃、藍三原色，串連起圓型、方型、三角型等基本造型，重新排列組合並賦予巧思的結構轉換。

像是「簡約」和「天空藍」腕表，就在白色表面上，搭配了紅、黃、藍三色指針，讓色彩與線條在表款間流動。或是像「圓點概念」表款以大小圓點的疊合，搭配黑色、白色與黃色色塊的應用，呈現出視覺感強烈的風格。以及「拼貼灰」腕表，就有潔白表盤搭配清晰易讀的阿拉伯數字時標，以深淺不同的灰色塊，注入少許黑色調，並在表帶大玩色調線條戲法，呼應了「少即是多」的精神。

SWATCH ELEMENTARY簡約，2,350元。圖／SWATCH提供
SWATCH ELEMENTARY簡約，2,350元。圖／SWATCH提供
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SWATCH GREYTWIST拼貼灰腕表，2,050元。圖／SWATCH提供
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SWATCH BLUZAG急轉彎腕表，2,350元。圖／SWATCH提供
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SWATCH D-FORM圓點概念，2,050元。圖／SWATCH提供
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SWATCH BAU-BBLES圓點概念，2,050元。圖／SWATCH提供
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SWATCH SO PINK耀光燦紅腕表，2,060元。圖／SWATCH提供
SWATCH SO PINK耀光燦紅腕表，2,060元。圖／SWATCH提供
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SWATCH在今年推出結合包浩斯招牌元素系列腕表，在造型時更能凸顯個人風格。圖／...
SWATCH在今年推出結合包浩斯招牌元素系列腕表，在造型時更能凸顯個人風格。圖／SWATCH提供
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