「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



信用卡市場百家爭鳴，如何牢牢抓住消費者眼球是關鍵。玉山銀行看準商機，攜手萬事達卡國際組織合作，全新「玉山U Bear信用卡」今日正式亮相，主打「熊精彩、熊便利、熊划算及熊挺你」4大優惠，最高現金回饋20%，搶攻市場大餅。

「玉山U Bear信用卡」4大現金回饋優惠包括，「熊挺你」刷卡享1%消費回饋無上限，當期帳單折抵；「熊划算」指定網路消費享5%回饋，每期上限600元；「熊便利」四大超商使用玉山Wallet掃碼享8%回饋，每期上限200元；「熊精彩」民眾於指定電影院現場刷卡，享20%現金回饋，每期回饋上限200元。

全新「玉山U Bear信用卡」提供鮮黃、深黑2種卡面選擇，上方印製黑白雙色小熊圖飾，逗趣感十足。玉山銀行總經理黃男州分享，全新「玉山U Bear信用卡」首創業界超高現金回饋福利，即日起至2020年6月30日，最高享20%現金回饋，搭配玉山Wallet 2.0版，讓消費更便利。

升級版「玉山Wallet」強調3大功能，如即時調額、即時繳款、即時推播，整合玉山銀行旗下所有信用卡，搭配首創「即時綁卡」功能，當申請者收到核卡簡訊，即可將卡片直接綁定玉山Wallet立即使用，不需等待實體卡片寄送時間，從核卡到用卡的無斷點服務，再加上支援IOS系統Siri功能，只要喊出「我要付款」指令，即可啟動電子錢包支付功能。