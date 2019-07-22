為贏而生！華碩ROG Phone II發表 電競大全配這次更驚人

2019-07-22 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



華碩發表新一代ROG Phone II電競手機。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

華碩看好手遊玩家市場潛力，宣布再推出新一代電競手機ROG Phone II，除了硬體規格更升級，也採納了許多一代ROG Phone使用者的建議，不管是握感、散熱、音效、震動、充電，還有周邊遊戲配件設計都有升級，原廠行李箱大全配看起來也更驚人，就是要玩家「為贏而生」！

全新ROG Phone II搭載最新Qualcomm Snapdragon 855+高頻版行動運算平台，記憶體及內建儲存空間全面升級為12GB／512GB，極致頂尖效能讓玩家贏在起跑點。這次採用6.59吋AMOLED螢幕，手機寬度7.8cm，是根據調查單手握持最令人滿意的尺寸，19.5:9的螢幕比例，更是針對橫式握持設計，雙手不會互相干擾達到最佳遊戲體驗，搭配更加疾速的120Hz畫面更新率與1ms反應時間，為玩家帶來更華麗細緻的視覺震撼。

延續ROG Phone的經典設計，ROG Phone II內建全面再進化的AirTriggers II超音波感觸鍵，反應速度從63ms將至20ms，並加入更多新功能，包括貼手連擊、全新雙震動器、滑動控制等進階技巧，幫助玩家更精確控制掌握遊戲勝負關鍵。

ROG Phone II這次也升級超大6000mAh電量，ROG HyperCharge技術可用通用3A線材以30W大電量直接充電，並支援QC4.0，大電量搭配高充電速度，讓玩家再也不用害怕遇到遊戲中途電量不足的窘境。雖然主打電競需求，但這次相機功能也大幅升級，搭載4800萬畫素主鏡頭與1300萬畫素、125度超廣角的副鏡頭，前鏡頭也提升到2400萬畫素，並貼心設置在不影響遊戲操控的角落位置，不僅能暢玩遊戲，也可滿足日常拍照需求。