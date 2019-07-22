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為贏而生！華碩ROG Phone II發表 電競大全配這次更驚人

2019-07-22 16:22聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

華碩發表新一代ROG Phone II電競手機。記者黃筱晴／攝影
華碩發表新一代ROG Phone II電競手機。記者黃筱晴／攝影
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華碩看好手遊玩家市場潛力，宣布再推出新一代電競手機ROG Phone II，除了硬體規格更升級，也採納了許多一代ROG Phone使用者的建議，不管是握感、散熱、音效、震動、充電，還有周邊遊戲配件設計都有升級，原廠行李箱大全配看起來也更驚人，就是要玩家「為贏而生」！

全新ROG Phone II搭載最新Qualcomm Snapdragon 855+高頻版行動運算平台，記憶體及內建儲存空間全面升級為12GB／512GB，極致頂尖效能讓玩家贏在起跑點。這次採用6.59吋AMOLED螢幕，手機寬度7.8cm，是根據調查單手握持最令人滿意的尺寸，19.5:9的螢幕比例，更是針對橫式握持設計，雙手不會互相干擾達到最佳遊戲體驗，搭配更加疾速的120Hz畫面更新率與1ms反應時間，為玩家帶來更華麗細緻的視覺震撼。

延續ROG Phone的經典設計，ROG Phone II內建全面再進化的AirTriggers II超音波感觸鍵，反應速度從63ms將至20ms，並加入更多新功能，包括貼手連擊、全新雙震動器、滑動控制等進階技巧，幫助玩家更精確控制掌握遊戲勝負關鍵。

ROG Phone II這次也升級超大6000mAh電量，ROG HyperCharge技術可用通用3A線材以30W大電量直接充電，並支援QC4.0，大電量搭配高充電速度，讓玩家再也不用害怕遇到遊戲中途電量不足的窘境。雖然主打電競需求，但這次相機功能也大幅升級，搭載4800萬畫素主鏡頭與1300萬畫素、125度超廣角的副鏡頭，前鏡頭也提升到2400萬畫素，並貼心設置在不影響遊戲操控的角落位置，不僅能暢玩遊戲，也可滿足日常拍照需求。

而上次令玩家驚豔的行李箱大全配配件組合這次更突破，從能展示LOGO RGB燈效的專屬保護殼、強化冷卻設計的AeroActive II空氣動力風扇、改變重心設計更穩定合手的TwinView II雙螢幕基座、以及更多種玩法的GamePad遊戲控制器，不僅統統能裝進ROG專屬行李箱拉著走，這次更貼心準備了專屬斜背包，讓玩家不管是移動中、桌上玩，搭配大螢幕、電視投影都可盡情享受遊戲樂趣。

搭配GamePad遊戲控制器與大螢幕，讓遊戲體驗更沈浸。記者黃筱晴／攝影
搭配GamePad遊戲控制器與大螢幕，讓遊戲體驗更沈浸。記者黃筱晴／攝影
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亦可與一代的桌上型遊戲基座搭配使用。記者黃筱晴／攝影
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遊戲控制中心更升級，玩家可針對個人喜好與遊戲屬性自訂各種設定。記者黃筱晴／攝影
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TwinView II雙螢幕基座這次改變重心設計，操作更穩定合手。記者黃筱晴／攝...
TwinView II雙螢幕基座這次改變重心設計，操作更穩定合手。記者黃筱晴／攝影
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ROG Phone II加入更多金屬設計元素，搭配ROG燈效外型更俐落強悍。記者...
ROG Phone II加入更多金屬設計元素，搭配ROG燈效外型更俐落強悍。記者黃筱晴／攝影
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這次大全配組合不只有專屬行李箱，還貼心準備了新款專屬斜背包，收納遊戲周邊隨身帶著...
這次大全配組合不只有專屬行李箱，還貼心準備了新款專屬斜背包，收納遊戲周邊隨身帶著走。記者黃筱晴／攝影
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行李手機電競華碩
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