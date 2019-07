LV打造帥氣高級珠寶 形塑女英雄精神

2019-07-22 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



LV認為高級珠寶不僅有柔美的面貌,也可以是剛毅的象徵。於是,Riders of the Knights系列從中世紀的騎士服飾和紋章元素取材,讓珠寶多了幾分「英氣」。圖/Louis Vuitton提供 分享 facebook

在「騎士精神」大行其道的中世紀歐洲,不只有男性為了榮譽而奮戰,更有著了不少巾幗不讓鬚眉的女英雄們。在這個以男性為主流體制的時期裡,誕生了歐洲第一位女皇帝、有雄霸一方的女公爵,聖女貞德還成為英、法戰爭的精神領袖。路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)便以此為啟發,打造出全新Riders of the Knights高級珠寶系列,來向這些女英雄們致敬。

LV圍繞著堅毅果斷、獨立自主的價值觀,認為高級珠寶不僅有柔美的面貌,也可以是剛毅的象徵。於是,Riders of the Knights系列從中世紀的騎士服飾和紋章元素取材,讓珠寶多了幾分「英氣」。共分成Le Royaume(王國)、La Cavalière(女騎士)、La Reine(女王)三大子系列,分別強調了女性不同的面向。其中最顯眼的便是鑲嵌了一顆重達19.31克拉的皇家絲絨藍寶石的白金頸鍊,其設計概念源自中世紀時騎士常使用的護喉頸甲,不過經LV轉化後,結合了有如堡壘的建築線條的鑽石編織網,加上靈活的結構,能如同絲綢般披覆在肌膚上,成為讓人過目難忘的作品。