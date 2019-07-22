LV打造帥氣高級珠寶 形塑女英雄精神
在「騎士精神」大行其道的中世紀歐洲，不只有男性為了榮譽而奮戰，更有著了不少巾幗不讓鬚眉的女英雄們。在這個以男性為主流體制的時期裡，誕生了歐洲第一位女皇帝、有雄霸一方的女公爵，聖女貞德還成為英、法戰爭的精神領袖。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）便以此為啟發，打造出全新Riders of the Knights高級珠寶系列，來向這些女英雄們致敬。
LV圍繞著堅毅果斷、獨立自主的價值觀，認為高級珠寶不僅有柔美的面貌，也可以是剛毅的象徵。於是，Riders of the Knights系列從中世紀的騎士服飾和紋章元素取材，讓珠寶多了幾分「英氣」。共分成Le Royaume（王國）、La Cavalière（女騎士）、La Reine（女王）三大子系列，分別強調了女性不同的面向。其中最顯眼的便是鑲嵌了一顆重達19.31克拉的皇家絲絨藍寶石的白金頸鍊，其設計概念源自中世紀時騎士常使用的護喉頸甲，不過經LV轉化後，結合了有如堡壘的建築線條的鑽石編織網，加上靈活的結構，能如同絲綢般披覆在肌膚上，成為讓人過目難忘的作品。
而Cavalière頸鍊則採用了代表愛與勇氣的紅色尖晶石，鑲於拜占庭帝國式的白金紋飾中，與白鑽形成對比。另外，在在Reine項鍊上，使用9顆共152.83克拉海藍寶石點綴，以密鑲的方式呈現於白金鑽石鍊條上，讓人聯想到歐洲皇室珠寶與王權時代氛圍。帶有傳奇色彩的中世紀護身符，也是Riders of the Knights系列高級珠寶的靈感之一，反映於項鍊、手鐲及印章式戒指的設計中。LV透過不同切割組合有色寶石，並穿插了白鑽裝飾，以纏繞以及與不對稱的結構，與嚴謹的珠寶製作工藝，呈現出鮮明對比。LV希冀這系列珠寶，就猶如女性的鎧甲一般，在配戴時能彰顯屬於自身的內在光芒，一如千年前勇於挑戰體制的女英雄們。
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