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抗老保養＝太油膩？嬌蘭全新「雲朵霜」讓油皮女也能抗老控油

2019-07-22 15:27聯合報 記者劉小川╱即時報導

嬌蘭8月1日推出四款全新一代皇家蜂王乳系列乳霜。圖／嬌蘭提供
嬌蘭8月1日推出四款全新一代皇家蜂王乳系列乳霜。圖／嬌蘭提供
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許多人使用保養品，最期待得到的效果就是「抗老」，但幾乎抗老產品的滋潤度都很高，讓油性肌膚或混合性肌膚的人，幾乎無法使用抗老產品，因為一用就狂長痘又出油，但現在，嬌蘭幫大家解決了這個問題囉。

嬌蘭8月1日推出四款全新一代皇家蜂王乳系列乳霜，被暱稱為雲朵霜，其中一罐的「皇家蜂王乳蜂膠平衡霜」，就是專門針對油性肌膚與混合肌膚打造，可以有豐潤的效果，但不會造成肌膚負擔。

蜂蜜滋養肌膚是從古至今，帝王家最流行的保養聖品，嬌蘭蜂王乳系列，也可以帶給大家新的體驗及感受。

嬌蘭研究中心從10多年前，開始深入研究蜂蜜的成分及神奇功效。在FrédéricBonté博士的領導下，與Limoges大學生理學教授暨肌膚修復專家Desmoulière教授合作發現，蜂蜜能讓老化肌膚有回覆的徵象。

嬌蘭發現蜂蜜的抗老秘密。圖／嬌蘭提供
嬌蘭發現蜂蜜的抗老秘密。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭也將蜂蜜放入保養品中，但要找到最純淨的蜂蜜，就在距離法國外海18公里的烏埃尚島上，嬌蘭發現最純淨的蜂蜜，並將它融入產品中，也只有這島上的黑蜂能產生這珍稀的蜂王乳及蜂蜜，為大家帶來這延緩老化的秘密元素。

嬌蘭全新四款乳霜、四款質地與配方針對各種肌膚狀況，量身訂製屬於自己的秋冬修護必備神器。

「皇家蜂王乳蜂膠平衡霜」，以蜂膠複合物調節皮脂分泌，並對抗毛孔粗大等問題，讓油性與混合性肌膚的人可以使用。「皇家蜂王乳蜂蜜修護霜」適合中性偏乾燥肌膚，一抹就容易吸收。

嬌蘭皇家蜂王乳蜂膠平衡霜，讓油皮也能用，50ML／5,650元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳蜂膠平衡霜，讓油皮也能用，50ML／5,650元。圖／嬌蘭提供
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另一款「皇家蜂王乳蜂潤修護霜」，特別適合乾燥肌膚，搭配玻尿酸，超級保濕；最厲害就是「皇家蜂王乳修護晚霜」，蘊含5倍高濃度珍稀蜂王乳精萃，夜間使用更好！

專門針對反復無常的肌膚，油水失衡肌膚，效果一次滿足大家的需要，然而乾燥肌膚的人，皮膚的保護屏障，會比一般肌膚更來的脆弱。

蜂蜜抗老老化修復法國
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