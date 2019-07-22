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影／探索生態、親近自然 東眼山邀您「回森林家」

2019-07-22 14:00聯合報 記者侯俐安╱即時報導

一年一度的東眼山國家森林遊樂園區「回森林家」活動，今年六月一連兩周擴大舉辦，走進步道內每個轉角的攤位上，不僅能靜下來挑一本森林選書，品嚐山野料理、雜草飲料，還能體驗地景編織、攀繩。大小孩子一路上尋找樹葉貼上藏寶圖，讓整個森林宛如大型遊樂園。

新竹林區管理處去年首度復興區的東眼山國家森林遊樂園區活動，引起熱烈迴響。今年一連兩周擴大辦理，還邀請具有森林、里山、林產物等面向的創作「職人」，現場介紹他們的創意發想。

淡江大學建築系老師郭恩愷則帶著十名學生，駐地利用台灣國產柳杉疏伐木為材料，在景觀步道沿線的柳杉人工林區域，建置觀景台「浮森」及涼亭「脊森」，讓人看見國產材木構建築的可能性。

新竹林管處育樂課技士杜易倉說，東眼山是林務局八大自然教育中心，希望能藉著森林資源優勢，讓民眾透過了解森林環境，知道森林不僅是值得利用、也值得探索之處，盼能透過這些攤位與巧思，觀察周圍的動物、植物。

不過，相較於許多日本小孩從小就能透過課程與戶外教學接觸大自然，更有許多森林園區讓孩子們探索。杜易倉說，在帶活動時也曾遇過日本、台灣小孩，行為就有明顯不同。

例如日本孩子們進入森林內，會到處去研究昆蟲、動物，會翻開石頭「尋寶」，看到蜥蜴等動物或各種植物都喜歡去研究，但台灣的孩子在森林內，會認為「只有步道是安全的」，不敢跨出步道探索森林中有什麼不一樣的東西，安全保守地在範圍內走。

他說，或許是台灣的家長擔心孩子們受傷，但其實若能進一步了解、探索、研究，雖然可能有危險性在，卻也能透過認識後進一步預防。「回森林去」就是希望透過主題推廣多面向的森林，也讓人們知道森林除了健行、登山之外，還有更多可能。

一年一度的東眼山國家森林遊樂園區「回森林家」活動，今年六月一連兩周擴大舉辦。記者...
一年一度的東眼山國家森林遊樂園區「回森林家」活動，今年六月一連兩周擴大舉辦。記者侯俐安／攝影
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淡江大學建築系老師郭恩愷帶著十名學生，駐地利用台灣國產柳杉為材料，在景觀步道沿線...
淡江大學建築系老師郭恩愷帶著十名學生，駐地利用台灣國產柳杉為材料，在景觀步道沿線的柳杉人工林區域，建置觀景台，讓人看見國產材木構建築的可能性。記者侯俐安／攝影
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東眼山國家森林遊樂園區「回森林家」活動，希望透過主題推廣多面向的森林，也讓人們知...
東眼山國家森林遊樂園區「回森林家」活動，希望透過主題推廣多面向的森林，也讓人們知道森林除了健行、登山之外，還有更多可能。記者侯俐安／攝影
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遊樂園新竹建築森林遊樂區
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