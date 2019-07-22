嘉藥老服系學生赴日實習 獲機構提早延攬錄用

2019-07-22 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南的嘉南藥理大學老人服務事業管理系，日前選送7位學生到日本的長野縣與愛媛縣實習2個月，才短短3周的時間，日本實習機構即已表明希望延攬錄用，並祭出優渥薪資福利。實習單位之一的日本長野縣非營利老人服務設施「community care support」會長伊東勉表示，嘉藥老服系實習生工作勤奮，總是能突破語言障礙，真誠與長者溫馨互動，照顧無微不至，連日本員工也讚賞有加。

實習單位包含日間照顧中心、養護中心、失智症團體家屋、老人保健設施及介護療養型醫療設施等；在實習同時，也利用假日到松本大學研修上課，讓學生不僅實際體驗他國較先進的老人照護現況，也更深入認識「超高齡社會」日本不同體系多元的長照方式，增廣國際見聞。校方表示，老服系自2013年起連續7年，與日本的老人長照機構、大學合作，每年暑假選派大三升大四學生，前往日本進行為期2個月的實務實習和研修，迄今已有39位學生受惠；而且學校協助申請教育部「學海築夢」獎助，學生赴日實習不必負擔機票，每月還有近5萬元生活補助，實習條件相當優越完善。

老服系主任范晉嘉指出，該系歷年赴日實習生因專業知識技能夠強且肯用心學習，服務態度親切，深獲日本實習機構青睞，年年都力邀學生畢業後前往就業，比照與日本大學畢業生同樣待遇，開出折合新台幣近60K月薪，極力留住人才。去年畢業的石玉嬋說，日本的日照中心每天會帶領長者做對咀嚼功能具保健效果的「健口操」，這在台灣頗為鮮見，中心還有請她教導長輩台灣童謠，讓長者學習中文，也令她印象深刻。另名學生林杰義則提到，實習受益良多，決定畢業當完兵後到之前實習機構就業，雖已獲得聘任，但為貼近長者需求，增進彼此溝通，自願先到川崎的語言學校就讀，加強日語能力。