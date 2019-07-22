規格超越德、日 台灣輔具暨長照展25日登場

2019-07-22 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣唯一以輔具及長照為主軸的國際專業展會—台灣輔具暨長期照護大展（ATLife），本周五7月25至28日在南港展覽館一樓登場，將展出多種國內外最新居家、醫療照護輔具及運動復能醫材。

其中國際知名以色列OrCam首度來台發表最新一代穿戴視覺輔助設備，專業人員將提供輔具評估及使用訓練，及衛教、政府補助諮詢等服務，規格超越德國REHACARE和日本HCR輔具展。

特別的是，此次展覽首度設立「聽覺健康復能館」（Hearing Solution Pavilion），以倡導正確「聽力損傷預防與復能方法」為宗旨，展出多元聽覺輔具產品與服務，呼籲民眾重視日常聽損照護的重要性。

陽明大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞表示‭，‬台灣民眾對於如何靠助聽產品解決生活困擾仍不太了解，有些長者甚至存有迷思，認為利用輔具是「生病」或「身體不行了」的象徵，而產生抗拒、甚至不願使用輔具。

李淑貞說，舉辦輔具展要提倡的觀念是，0到80歲民眾，日常生活上都有需要輔助的可能；選擇適當的助聽輔具，能幫助年長者或聽損者找回自信外，對於降低罹患失智症、憂鬱症的發生也有助益。民眾可在聽覺健康復能館，體驗各式國內外優質助聽輔具，解決高齡者聽不清楚的問題。

李淑貞說，同時現場將限量發行「長照12大問—照顧者產品指南」書，收錄數百筆針對生活照護小技巧、運動復能的好方法，幫助國人輕鬆掌握各種日常生活照護技巧。

而聯合報與財團法人器官捐贈移植登錄中心，也將在展覽中推廣器官捐贈活動，歡迎大家來響應，並有陽明大學VR中心提供相關體驗，讓大眾了解身體器官構成，利用醫學新知學習對生命的尊重。